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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Кубань
Нефтехимик - Кубань: обзор матча 24 июля 2022
Нефтехимик
24.07.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Кубань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Кубань
Желтая карточка
А. Терехов
90'
+4
89'
Замена
А. Солоп
️️️️
Н. Абдоков
Замена
Р. Янушковский
️️️️
М. Уридия
83'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Ф. Дворецков
79'
Вторая желтая
А. Бердников
76'
Замена
А. Терехов
️️️️
И. Школик
70'
68'
Замена
Д. Родин
️️️️
Г. Махатадзе
68'
Замена
А. Чуканов
️️️️
И. Мосейчук
Желтая карточка
А. Бердников
62'
Замена
Р. Денисов
️️️️
Д. Хубаев
46'
28'
Замена
И. Безденежных
️️️️
Д. Горовых
7'
Желтая карточка
А. Байрыев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
9
Артем Архипов
ЦФ
3-1-5-1
96
Обухов
21
Бердников
12
Ширяев
44
Калугин
5
Москвичев
22
Дворецков
23
Безруков
2
Ситдиков
20
Школик
2
Хубаев
25
Уридия
4-1-2-3
1
Нестеренко
81
Сидоров
22
Хомуха
28
Байрыев
61
Голосов
27
Горовых
21
Махатадзе
36
Гурфов
9
Мосейчук
99
Абдоков
10
Лаук
2
Хубаев
16
Денисов
16
Денисов
2
Хубаев
22
Дворецков
83
Лайкин
83
Лайкин
22
Дворецков
20
Школик
11
Терехов
11
Терехов
20
Школик
25
Уридия
10
Янушковский
10
Янушковский
25
Уридия
21
Махатадзе
6
Родин
6
Родин
21
Махатадзе
9
Мосейчук
7
Чуканов
7
Чуканов
9
Мосейчук
99
Абдоков
15
Солоп
15
Солоп
99
Абдоков
27
Горовых
87
Безденежных
87
Безденежных
27
Горовых
Остались в запасе
Нефтехимик
Кубань
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
9
Артем Архипов
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
8
Евгений Черкес
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Нефтехимик - Кубань
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
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