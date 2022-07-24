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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сан-Хосе
Портленд - Сан-Хосе: обзор матча 24 июля 2022
Портленд
24.07.2022, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 31 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Хосе
53'
Я. Незгода
71'
Д. Асприлья
42'
B. Kikanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Сан-Хосе
78'
Желтая карточка
J. Yueill
77'
Замена
C. Cowell
️️️️
B. Kikanovic
Замена
Б. Туилома
️️️️
Х. ван Ранкин
76'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Д. Асприлья
76'
ГОЛ! 2:1!
Д. Асприлья
71'
Желтая карточка
Д. Асприлья
67'
61'
Замена
П. Мари
️️️️
T. Thompson
61'
Замена
Жудсон
️️️️
Э. Ремеди
Замена
С. Морено
️️️️
Э. Уильямсон
59'
53'
Желтая карточка
Э. Ремеди
ГОЛ! 1:1!
Я. Незгода
Пас отдал
Д. Чара
53'
49'
Желтая карточка
Натан
Замена
К. Паредес
️️️️
М. Лориа
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
B. Kikanovic
Желтая карточка
К. Браво
40'
Желтая карточка
Й. Чара
40'
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
14
Jackson Yueill
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
4-2-1-3
31
Ивачич
26
Браво
33
Мабиала
13
Жупарич
2
ван Ранкин
21
Чара
19
Уильямсон
8
Чара
44
Лориа
27
Асприлья
11
Незгода
2-1-3-5
22
15
Лопес
5
Ремеди
14
35
Монтейру
7
Эспиноса
17
Эбобиссе
28
4
Бисон
5
Натан
12
2
ван Ранкин
28
Туилома
28
Туилома
2
ван Ранкин
44
Лориа
8
Паредес
8
Паредес
44
Лориа
19
Уильямсон
10
Морено
10
Морено
19
Уильямсон
27
Асприлья
99
Мора
99
Мора
27
Асприлья
22
3
Мари
3
Мари
22
5
Ремеди
93
Жудсон
93
Жудсон
5
Ремеди
28
7
7
28
Остались в запасе
Портленд
Сан-Хосе
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
9
Натан Фогаса
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Портленд - Сан-Хосе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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