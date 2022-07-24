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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Сеара
Жувентуде - Сеара: обзор матча 24 июля 2022
Жувентуде
24.07.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Сеара
66'
И. Питта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Сеара
90'
+2
Желтая карточка
Л. Отавио
Замена
Юри
️️️️
Марлон
83'
Замена
Капиксаба
️️️️
П. Энрике
82'
79'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Ричард
Желтая карточка
В. Габриэль
78'
78'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Вина
Замена
В. Матеус
️️️️
Мораес
74'
73'
Замена
М. Пейшото
️️️️
Клебер
ГОЛ! 1:0!
И. Питта
Пас отдал
Р. Алвес
66'
Замена
В. Габриэль
️️️️
Б. Назарио
56'
Замена
Чико
️️️️
E.
46'
29'
Желтая карточка
Ричард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
20
Мораес
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
25
Марлон
ЦП
7
Edinho
ЦП
17
Elton
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
25
Ричард
ОП
26
Ричардсон
ОП
45
Лима
ПВ
6
Луис Отавио
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
29
Вина
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
7
Капиксаба
ЛВ
37
Дарлан
ОП
5
Жеан Ирмер
ОП
50
Юри
ОП
10
Чико
АП
63
Витор Габриэль
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Сеара
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
4-4-2
27
20
Мораес
28
Миранда
2
Талиссон
96
Энрике
2
Алвес
25
Марлон
7
10
Назарио
9
Питта
17
2-2-1-5
24
Мессиас
91
Пачеко
25
Ричард
26
Ричардсон
45
Лима
2
Параиба
9
Клебер
7
Мендоса
29
Вина
1
20
Мораес
2
Матеус
2
Матеус
20
Мораес
25
Марлон
50
Юри
50
Юри
25
Марлон
7
10
Чико
10
Чико
7
96
Энрике
7
Капиксаба
7
Капиксаба
96
Энрике
10
Назарио
63
Габриэль
63
Габриэль
10
Назарио
25
Ричард
23
Линдосо
23
Линдосо
25
Ричард
29
Вина
88
Собрал
88
Собрал
29
Вина
9
Клебер
99
Пейшото
99
Пейшото
9
Клебер
Остались в запасе
Жувентуде
Сеара
37
Дарлан
ОП
31
Сезар Рейс
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
5
Жеан Ирмер
ОП
77
Guilherme Parede
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
31
Сезар Рейс
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
5
Жеан Ирмер
ОП
77
Guilherme Parede
ЦФ
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Жувентуде - Сеара
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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