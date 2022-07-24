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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нэшвилл
Цинциннати - Нэшвилл: обзор матча 24 июля 2022
Цинциннати
24.07.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 30 тур
1 : 1
Завершен
Нэшвилл
53'
Б. Васкес
6'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Нэшвилл
87'
Замена
E. Zubak
️️️️
С. Джей Сапонг
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
G. Cameron
83'
83'
Замена
T. Anunga
️️️️
Р. Леаль
83'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Д. Ловиц
Желтая карточка
G. Cameron
73'
Замена
А. Крус
️️️️
Y. Kubo
71'
71'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
T.
70'
Замена
Э. Миллер
️️️️
А. Мьюил
Замена
Х. Морено
️️️️
А. Пауэлл
62'
61'
Желтая карточка
Д. Ловиц
ГОЛ! 1:1!
Б. Васкес
Пас отдал
А. Барреаль
53'
39'
Желтая карточка
А. Мьюил
6'
ГОЛ! 0:1!
T.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
22
Альваро Барреаль
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
12
T.
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
8
Аллан Крус
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
3-1-1-5
18
4
Хагглунд
32
Мерфи
14
Нельсон
5
Нвободо
5
7
9
Васкес
20
Бреннер
2
Пауэлл
22
Барреаль
3-5-2
1
4
25
Циммерман
2
Ловиц
54
13
МакКарти
19
Мьюил
12
11
Леаль
5
9
Сапонг
5
6
Блэкетт
6
Блэкетт
5
2
Пауэлл
8
Морено
8
Морено
2
Пауэлл
7
8
Крус
8
Крус
7
19
Мьюил
15
Миллер
15
Миллер
19
Мьюил
12
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
12
11
Леаль
27
27
11
Леаль
2
Ловиц
23
Вашингтон
23
Вашингтон
2
Ловиц
9
Сапонг
11
11
9
Сапонг
Остались в запасе
Цинциннати
Нэшвилл
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
30
Elliot Panicco
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Цинциннати - Нэшвилл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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