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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - ХамКам
Стремсгодсет - ХамКам: обзор матча 24 июля 2022
Стремсгодсет
24.07.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
1 : 1
Завершен
ХамКам
50'
Д. Ипалибо
74'
K. Onsrud
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - ХамКам
90'
+3
Желтая карточка
Х. Куруджай
87'
Желтая карточка
К. Эрнандес-Фостер
87'
Желтая карточка
Ю. Яковенко
Замена
Э. Боахен
️️️️
Д. Ипалибо
75'
74'
ГОЛ! 1:1!
K. Onsrud
Пас отдал
К. Эриксен
73'
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
Ф. Сьелстад
73'
Замена
Ю. Яковенко
️️️️
П. Александер Киркеволд
66'
Замена
C. Bayiha
️️️️
А. Мелгалвис
66'
Замена
E. Sildnes
️️️️
Й. Энкеруд
ГОЛ! 1:0!
Д. Ипалибо
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
2-1-2-1-4
16
Михра
19
Лейфссон
71
Вальсвик
18
Ипалибо
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
8
Гулликсен
4
Грегор
23
15
Салвесен
2-1-4-1-2
1
4
Куруджай
18
Конгсро
23
Сьелстад
33
Мелгалвис
4
Опсал
7
4
16
Эриксен
16
Киркеволд
28
Энкеруд
18
Ипалибо
18
Боахен
18
Боахен
18
Ипалибо
23
Сьелстад
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
23
Сьелстад
28
Энкеруд
10
10
28
Энкеруд
33
Мелгалвис
27
27
33
Мелгалвис
16
Киркеволд
77
Яковенко
77
Яковенко
16
Киркеволд
Остались в запасе
Стремсгодсет
ХамКам
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
21
Марко Фарджи
ЦП
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Стремсгодсет - ХамКам
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
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Стремсгодсет
ХамКам
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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