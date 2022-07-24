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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Тироль
Аустрия Л - Тироль: обзор матча 24 июля 2022
Аустрия Л
24.07.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Тироль
12'
А. Шмид
59'
Андерсон
87'
Т. Прица (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Тироль
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Прица
80'
Замена
️️️️
Ж. Рогель
71'
Замена
️️️️
Ф. Бахер
62'
Замена
️️️️
В. Мюллер
ГОЛ! 2:0!
Андерсон
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Шмид
Пас отдал
Б. Силва Тейшейра
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
21
Хаким Генуш
ЦЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
86
Стефано Сурданович
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
98
Санди Огринец
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия Л
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
21
Jan Stefanon
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
4-4-1-1
27
Ширль
28
Андерсон
4
Югонет
21
Генуш
31
Мак
23
Грабхер
9
Чеукуа
86
Сурданович
18
Тюркмен
70
Силва Тейшейра
18
Шмид
3-4-2
25
Освальд
20
Бахер
6
Бехоунек
26
21
Рогель
5
Мюллер
44
10
Блуме
22
Прица
98
Огринец
Остались в запасе
Аустрия Л
Тироль
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
21
Jan Stefanon
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
21
Jan Stefanon
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
18
Denis Tomic
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Аустрия Л - Тироль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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Аустрия Л
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Российский голкипер в Австрии получил повреждение
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