Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич

    В очередном товарищеском матче в Испании ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Ваттенсом». Голами отметились легионеры Яка Бийол и Никола Влашич.

    У австрийцев один из голов забил словенец Златко Дедич – тот, чей мяч не позволил сборной России пройти Словению в стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира-2010.

    Москвичи впервые за время зимних сборов не победили – в предыдущих встречах ЦСКА одержал две победы.

    Товарищеский матч

    Ваттенс (Австрия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Влашич, 41 (с пенальти); 1:1 – Дедич, 44; 2:1 – Майерхофер, 58; 2:2 – Бийол, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81437
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75312
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru