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Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич

1 февраля 2020, 20:43

В очередном товарищеском матче в Испании ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Ваттенсом». Голами отметились легионеры Яка Бийол и Никола Влашич.

У австрийцев один из голов забил словенец Златко Дедич – тот, чей мяч не позволил сборной России пройти Словению в стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира-2010.

Москвичи впервые за время зимних сборов не победили – в предыдущих встречах ЦСКА одержал две победы.

Товарищеский матч

Ваттенс (Австрия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Влашич, 41 (с пенальти); 1:1 – Дедич, 44; 2:1 – Майерхофер, 58; 2:2 – Бийол, 79.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Австрия. Бундеслига Тироль ЦСКА Россия Дедич Златко
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