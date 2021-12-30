«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»

сколько пафоса)))
Пресс-служба «Спартака» прокомментировала переход защитника «Тироля» Леон Классен.
«Лучший кристалл Сваровски (Тирольский) теперь в «Спартаке», – написала пресс-служба клуба в твиттере.
- «Тироль», за который выступал Классен, базируется в австрийском Ваттенсе.
- В этом городе расположен головной офис компании Swarovski.
- Swarovski специализируется на производстве изделий из кристаллов.
Swarovski (Tirol)'s finest jewel, now at Spartak pic.twitter.com/09OsdEdRIH— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 30, 2021