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    «Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»

    Пресс-служба «Спартака» прокомментировала переход защитника «Тироля» Леон Классен.

    «Лучший кристалл Сваровски (Тирольский) теперь в «Спартаке», – написала пресс-служба клуба в твиттере.

    • «Тироль», за который выступал Классен, базируется в австрийском Ваттенсе.
    • В этом городе расположен головной офис компании Swarovski.
    • Swarovski специализируется на производстве изделий из кристаллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +7579

      piligrim1986 10 минут назад

      сколько пафоса)))

      0
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      Рейтинг: +291

      заткнитемнерот 44 минуты назад

      Ну а как ещё запудрить мозги владельцу, кроме как через сми пустить пыль в глаза

      0
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      Рейтинг: +18320

      derrik2000 59 минут назад

      Чтобы потом не было, как в том анекдоте:
      "-Джон, я нашёл алмаз у моей лошади
      Джон (проверив на зуб и раскрошив его): - Да это совсем не алмаз!
      - Вот и мне потом подумалось: Откуда у моей лошади в *опе алмазы?"

      1
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      Рейтинг: +19559

      JTherry 1 час назад

      ню-ню, посмотрим, что ты за кристалл, Леон...) удачи тебе в Спартаке..!!!

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      Рейтинг: +744

      Roma56 1 час назад

      Увидел заголовок и глазам не поверил - подумал про Классена, который из Краснодара. Открыл статью - оказалось все впорядке, очередной ноунейм

      4
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      Рейтинг: +27898

      silver29 1 час назад

      Неплохое приобретение, жаль что Сергеева профуфлыжили, нужны игроки с российским паспортом.

      2
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      Рейтинг: +4992

      R_a_i_n > silver29 1 час назад

      так он вроде-как с Российским тоже.

      0
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      Рейтинг: +2396

      Ziklop > silver29 1 час назад

      его и купили потому что паспортист.

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      Рейтинг: +27898

      silver29 > R_a_i_n 1 час назад

      я уже отмечал, что он этнический немец с гражданством России, а Сергеев это отдельно, и не понимаю почему не перехватили ? Точно бы усилил команду

      1
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      Рейтинг: +3480

      АртурZaСМ 1 час назад

      Очередной непонятный футболер вроде Хендрикса, от которого через год не будут знать как избавиться и куда пристроить...

      2
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      Рейтинг: +4992

      R_a_i_n > АртурZaСМ 1 час назад

      всяко может быть, поживем-увидим

      1
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      Рейтинг: +5207

      Semenycch 1 час назад

      Какой клуб, такая и реклама!

      2
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      Рейтинг: +280

      Chehofff 1 час назад

      Во время прочтения новости на фоне услышал радостный ТИРОЛЬСКИЙ ЙОДЛЬ в исполнении Федуна! =)))

      1
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      Рейтинг: +639

      99-й 1 час назад

      с такими кристалами только ПерДив пугать, не уровень серьёзной команды пока еще.

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