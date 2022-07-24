Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Одд
Кристиансунд - Одд: обзор матча 24 июля 2022
Кристиансунд
24.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
2 : 2
Завершен
Одд
7'
A. Hopmark
20'
Б. Бай
46'
Ф. Реннинген Йоргенсен
56'
Э. Рууд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Одд
90'
Желтая карточка
Д. Китолано
Желтая карточка
А. Диоп
86'
78'
Замена
С. Аас
️️️️
К. Валлем
Замена
Й. Исаксен
️️️️
Л. Каллудра
70'
Замена
M. Normann Williamsen
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
64'
60'
Желтая карточка
Й. Китолано
56'
ГОЛ! 2:2!
Э. Рууд
Пас отдал
М. Евтович
46'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Реннинген Йоргенсен
46'
Замена
С. Овусу
️️️️
И. Месик
46'
Замена
Й. Китолано
️️️️
Д. Баккей
ГОЛ! 2:0!
Б. Бай
Пас отдал
Б. Дарри Виллумссон
20'
ГОЛ! 1:0!
A. Hopmark
Пас отдал
К. Асбак
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЛЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
22
S. Nilsen
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Конрад Валлем
ПВ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
32
Marius Alm
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
29
Marius Weidel
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
28
Соломон Овусу
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
2-4-1-3
34
МакДермотт
3
Асбак
5
28
Диоп
19
Картум
6
10
Каллудра
9
Виллумссон
55
Ярль
13
Бай
22
4-1-5
4
Бьортуфт
18
Месик
2
Рууд
3
Баккей
6
Валлем
1
Йоргенсен
26
Евтович
9
Лауритсен
1
Вальстедт
21
Хаген
10
Каллудра
6
Исаксен
6
Исаксен
10
Каллудра
9
Виллумссон
17
17
9
Виллумссон
3
Баккей
25
Китолано
25
Китолано
3
Баккей
18
Месик
28
Овусу
28
Овусу
18
Месик
6
Валлем
18
Аас
18
Аас
6
Валлем
Остались в запасе
Кристиансунд
Одд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
32
Marius Alm
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
29
Marius Weidel
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Сондре Россбах
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
32
Marius Alm
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
29
Marius Weidel
ЦФ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ЦЗ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Abel Stensrud
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Кристиансунд - Одд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
Все
Кристиансунд
Одд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+