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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Лос-Анджелес
Канзаc Сити - Лос-Анджелес: обзор матча 24 июля 2022
Канзаc Сити
24.07.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 30 тур
0 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
56'
К. Аранго
82'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Лос-Анджелес
90'
+6
Желтая карточка
Р. Холлингшид
86'
Замена
С. Мендес
️️️️
К. Аранго
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Шаллой
84'
Замена
W. Agada
️️️️
K. Shelton
84'
82'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Аранго
78'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
К. Вела
71'
Желтая карточка
К. Вела
Замена
О. Росель
️️️️
Ф. Эрнандес
65'
65'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
Ф. Эскобар
65'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Опоку
Замена
К. Дюк
️️️️
Э. Томми
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Аранго
Пас отдал
К. Опоку
Замена
J. Pulskamp
️️️️
T. Melia
53'
Замена
K. Pierre
️️️️
G. Zusi
46'
46'
Замена
Э. Сегура
️️️️
Д. Кьеллини
5'
Желтая карточка
К. Акоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
77
Джонни Расселл
ЦП
54
R. Walter
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
44
Бен Свит
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
3-4-3
29
3
Фонтас
8
77
Изима-Мирен
27
Томми
54
21
Эрнандес
77
Расселл
11
20
Шаллой
22
3-3-1-3
71
Крепо
14
Кьеллини
3
Акоста
24
Эскобар
3
Мурильо
6
Санчес
6
Паласиос
8
Сифуэнтес
10
Вела
17
Аранго
90
Опоку
8
2
2
8
27
Томми
28
Дюк
28
Дюк
27
Томми
21
Эрнандес
16
Росель
16
Росель
21
Эрнандес
29
1
1
29
11
22
22
11
20
Шаллой
10
Ционис
10
Ционис
20
Шаллой
17
Аранго
32
Мендес
32
Мендес
17
Аранго
14
Кьеллини
4
Сегура
4
Сегура
14
Кьеллини
24
Эскобар
24
Холлингшид
24
Холлингшид
24
Эскобар
10
Вела
15
Блессинг
15
Блессинг
10
Вела
90
Опоку
18
Бэйл
18
Бэйл
90
Опоку
Остались в запасе
Канзаc Сити
Лос-Анджелес
6
Роберт Володер
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
77
Джон МакКартни
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Канзаc Сити - Лос-Анджелес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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