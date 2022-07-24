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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Фламенго
Аваи - Фламенго: обзор матча 24 июля 2022
Аваи
24.07.2022, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
47'
А. Чавес
55'
Педро
84'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аваи - Фламенго
90'
+1
Замена
В. Уго
️️️️
Г. Барбоза
Замена
Л. Вентура
️️️️
Раниэле
86'
Замена
N. Palafoz
️️️️
В. Потткер
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
Педро
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
78'
Замена
Родиней
️️️️
Матеузиньо
78'
Замена
А. Видаль
️️️️
Э. Рибейро
Замена
J. Pyerre
️️️️
Б. Силва
70'
Замена
M.
️️️️
Натанаэль
70'
55'
ГОЛ! 1:1!
Педро
52'
Желтая карточка
Ф. Бруно
ГОЛ! 1:0!
А. Чавес
Пас отдал
Натанаэль
47'
46'
Замена
Эвертон
️️️️
Диего
Желтая карточка
Б. Силва
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
21
Eduardo Biasi
ЦП
25
Натанаэль
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Аваи
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
25
Лукас Вентура
ЦП
87
Vitinho
ЦП
7
Marcinho
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
19
Renato
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
4-1-2-4
22
Кевин
3
Чавес
33
Кортес
5
14
Раниэле
8
Силва
21
25
Натанаэль
7
Биссоли
90
Потткер
1
Владимир
4-3-1-2
23
Сантос
2
Матеузиньо
15
Бруно
23
Пабло
6
Айртон
10
Рибейро
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
10
Диего
9
Педро
9
Барбоза
14
Раниэле
25
Вентура
25
Вентура
14
Раниэле
25
Натанаэль
7
7
25
Натанаэль
8
Силва
21
21
8
Силва
90
Потткер
18
18
90
Потткер
2
Матеузиньо
23
Родиней
23
Родиней
2
Матеузиньо
10
Рибейро
23
Видаль
23
Видаль
10
Рибейро
9
Барбоза
30
Уго
30
Уго
9
Барбоза
10
Диего
7
Эвертон
7
Эвертон
10
Диего
Остались в запасе
Аваи
Фламенго
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
87
Vitinho
ЦП
4
Rafael Vaz
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
19
Renato
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
11
Витиньо
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
7
Мариньо
ПВ
26
Матеус Франка
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
6
Диего Матос
ЛЗ
87
Vitinho
ЦП
4
Rafael Vaz
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
19
Renato
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
7
Мариньо
ПВ
26
Матеус Франка
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Аваи - Фламенго
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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