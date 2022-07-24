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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Альтах
Хартберг - Альтах: обзор матча 24 июля 2022
Хартберг
24.07.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Альтах
45+1'
Д. Авдияй
77'
Д. Авдияй
85'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Альтах
Желтая карточка
М. Хорват
90'
+2
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Нухиу
Пас отдал
М. Турнвальд
Замена
T. Kofler
️️️️
Д. Авдияй
83'
ГОЛ! 2:0!
Д. Авдияй
77'
Замена
М. Хорват
️️️️
Ю. Хайль
76'
Желтая карточка
Ю. Хайль
72'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
Л. Фадингер
70'
Замена
M. Kröpfl
️️️️
О. Айдын
69'
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Пейнтсил
69'
55'
Замена
C. Bukta
️️️️
Д. Райтер
ГОЛ! 1:0!
Д. Авдияй
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
28
Юрген Хайль
ЦП
8
Лукас Фадингер
ЦП
9
Окан Айдын
ЦФ
28
Альберт Эюпи
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
5
Лукас Гугганиг
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
17
Mario Kröpfl
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Альтах
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
4-2-2-2
1
Свете
14
Клем
6
Зоннляйтнер
15
29
Фаркаш
28
Хайль
8
Фадингер
30
Пейнтсил
10
Авдияй
28
Эюпи
9
Айдын
4-2-3
16
18
Звишенбрюггер
17
Ягер
34
Турнвальд
37
Эдокполор
29
Райтер
27
Хаудум
9
Нухиу
5
Гугганиг
25
Тибиди
8
Фадингер
23
Кайнц
23
Кайнц
8
Фадингер
10
Авдияй
27
27
10
Авдияй
28
Хайль
11
Хорват
11
Хорват
28
Хайль
9
Айдын
17
17
9
Айдын
30
Пейнтсил
24
Тадич
24
Тадич
30
Пейнтсил
29
Райтер
33
33
29
Райтер
Остались в запасе
Хартберг
Альтах
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
Главный тренер
Клаус Шмидт
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
Остались в запасе
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Хартберг - Альтах
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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