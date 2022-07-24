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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Мольде
Сандефьорд - Мольде: обзор матча 24 июля 2022
Сандефьорд
24.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
2 : 3
Завершен
Мольде
36'
Э. Хауган (АГ)
78'
М. Хаакенстад
45'
М. Линнес
49'
М. Андре Кааса
85'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Мольде
85'
ГОЛ! 2:3!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
М. Линнес
81'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Р. Зехнини
ГОЛ! 2:2!
М. Хаакенстад
Пас отдал
М. Офкир
78'
75'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
Э. Хауган
73'
Замена
М. Болли
️️️️
К. Хауген
72'
Замена
Э. Брейвик
️️️️
М. Андре Кааса
Замена
Й. Тайе
️️️️
F. Flo
69'
Замена
К. Айер
️️️️
L. Markmanrud
69'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
Ф. Ньенету
69'
49'
ГОЛ! 1:2!
М. Андре Кааса
Пас отдал
М. Линнес
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Линнес
Пас отдал
М. Андре Кааса
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Хауган
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сандефьорд
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
11
Youssef Chaib
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
2-2-2-4
1
Кето
3
Смайлерс
2
Хаакенстад
19
Куртович
25
Нильссон
11
Офкир
7
Ньенету
3
21
9
Тветер
3
Янсен
4-2-2-2
28
Карлстрем
25
Линнес
19
Хауган
16
Хансен
28
Хауген
15
Кааса
20
Маннсверк
15
Кнутсон
28
Гредем
98
Зехнини
27
Фофана
21
25
Тайе
25
Тайе
21
3
8
Айер
8
Айер
3
7
Ньенету
28
Гуссиас
28
Гуссиас
7
Ньенету
15
Кааса
10
Брейвик
10
Брейвик
15
Кааса
19
Хауган
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
19
Хауган
28
Хауген
14
Болли
14
Болли
28
Хауген
98
Зехнини
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
98
Зехнини
Остались в запасе
Сандефьорд
Мольде
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
11
Youssef Chaib
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
11
Youssef Chaib
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Сандефьорд - Мольде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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