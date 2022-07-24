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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Даллас
Реал Солт-Лейк - Даллас: обзор матча 24 июля 2022
Реал Солт-Лейк
24.07.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 30 тур
0 : 1
Завершен
Даллас
14'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Даллас
90'
+3
Желтая карточка
Э. Серрильо
Желтая карточка
Ж. Глад
89'
88'
Желтая карточка
Х. Феррейра
Желтая карточка
Д. Мерам
86'
Желтая карточка
J. Loffelsend
86'
85'
Желтая карточка
Ж. Обриан
81'
Замена
F. Jara
️️️️
М. Фарфан
81'
Замена
Нану
️️️️
П. Помыкал
81'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
А. Веласко
Замена
А. Хулио
️️️️
М. Чанг
71'
65'
Замена
Н. Тафари
️️️️
П. Арриола
Желтая карточка
П. Руис
40'
22'
Желтая карточка
А. Веласко
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
19
Факундо Киньон
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
91
Нкоси Тафари
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
4-4-2
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
19
22
Эррера
17
Руис
11
Саварино
22
Мерам
16
Чанг
16
Кордова
3
Броди
3-1-2-4
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
19
Помыкал
17
Арриола
20
Веласко
99
Твумаси
27
Феррейра
16
19
Киньон
16
Чанг
11
Хулио
11
Хулио
16
Чанг
19
Помыкал
14
Нану
14
Нану
19
Помыкал
17
Арриола
91
Тафари
91
Тафари
17
Арриола
20
Веласко
77
Обриан
77
Обриан
20
Веласко
3
Фарфан
29
29
3
Фарфан
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Даллас
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Даллас
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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