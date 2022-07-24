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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед: обзор матча 24 июля 2022
Динамо Хьюстон
24.07.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 30 тур
1 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
86'
Ф. Пико
45+2'
Ф. Фрагапане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 1:1!
Ф. Пико
Пас отдал
М. Родригес
86'
78'
Замена
B. Kallman
️️️️
D. Taylor
Замена
М. Родригес
️️️️
А. Карраскилья
74'
65'
Замена
N. Hansen
️️️️
Ф. Фрагапане
Желтая карточка
Г. Дорси
59'
Замена
Д. Стерес
️️️️
Т. Паркер
59'
Замена
Z.
️️️️
Г. Дорси
59'
Замена
С. Феррейра
️️️️
М. Вера
46'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
А. Лундквист
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фрагапане
33'
Замена
A. Danladi
️️️️
Л. Амарилья
Желтая карточка
А. Лундквист
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
24
Гриффин Дорси
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Динамо Хьюстон
24
Дарвин Керен
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
3-4-3
12
Кларк
21
Лундквист
15
Хадебе
26
Паркер
8
Карраскилья
16
Эррера
22
Пико
22
Вера
45
Улфарссон
25
Кинтеро
24
Дорси
3-2-5
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
17
Лод
30
21
Хлонгване
27
5
7
Фрагапане
9
Амарилья
22
Вера
11
Феррейра
11
Феррейра
22
Вера
8
Карраскилья
8
Родригес
8
Родригес
8
Карраскилья
21
Лундквист
29
Джанкуа
29
Джанкуа
21
Лундквист
24
Дорси
2
2
24
Дорси
26
Паркер
5
Стерес
5
Стерес
26
Паркер
27
44
44
27
7
Фрагапане
12
12
7
Фрагапане
9
Амарилья
99
99
9
Амарилья
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Миннесота Юнайтед
24
Дарвин Керен
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
24
Дарвин Керен
ЦП
0
T. Pasher
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
13
Eric Dick
ЦФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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