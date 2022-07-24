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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Викинг
Волеренга - Викинг: обзор матча 24 июля 2022
Волеренга
24.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
4 : 2
Завершен
Викинг
28'
О. Сахрауи
32'
Х. Бьордал (П)
40'
Х. Бьордал
90+8'
Т. Кристенсен
11'
М. Сольбаккен
82'
В. Веватне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Викинг
ГОЛ! 4:2!
Т. Кристенсен
90'
+8
Замена
Я. Энг
️️️️
Х. Бьордал
84'
82'
ГОЛ! 3:2!
В. Веватне
Пас отдал
З. Трипич
Желтая карточка
Х. Бьордал
79'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
А. Лаюни
75'
Замена
С. Джатта
️️️️
Х. Удаль
66'
64'
Желтая карточка
Х. Танген
62'
Замена
Х. Хауген
️️️️
К. Лекберг
62'
Замена
З. Трипич
️️️️
Р. Даниэль Викстоль
59'
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
Желтая карточка
J. Nation
59'
Желтая карточка
В. Хеденстад
57'
50'
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
46'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Ш. Паттинама
46'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
М. Сольбаккен
46'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
М. Траоре
Замена
О. Хольм
️️️️
Ф. Йенсен
46'
44'
Желтая карточка
М. Сольбаккен
ГОЛ! 3:1!
Х. Бьордал
40'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Бьордал
32'
ГОЛ! 1:1!
О. Сахрауи
Пас отдал
А. Лаюни
28'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Сольбаккен
Пас отдал
М. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
27
Харальд Танген
АП
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Волеренга
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
2
Херман Хауген
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
4-1-1-5
24
Странд
37
Насберг
35
Жута
6
Хеденстад
16
Бьордал
11
Сахрауи
4
26
Сьеэн
19
Удаль
14
Лаюни
9
Йенсен
2-1-2-2-3
1
Остбю
18
Бьорсхол
20
Паттинама
16
Лекберг
7
Сольбаккен
28
Фридьоунссон
11
Кабран
27
Танген
3
Веватне
24
Траоре
23
Викстоль
14
Лаюни
10
Кристенсен
10
Кристенсен
14
Лаюни
16
Бьордал
17
Энг
17
Энг
16
Бьордал
9
Йенсен
15
Хольм
15
Хольм
9
Йенсен
19
Удаль
20
Джатта
20
Джатта
19
Удаль
23
Викстоль
10
Трипич
10
Трипич
23
Викстоль
20
Паттинама
23
Сандберг
23
Сандберг
20
Паттинама
16
Лекберг
2
Хауген
2
Хауген
16
Лекберг
24
Траоре
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
24
Траоре
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
11
де Ланлай
7
Сольбаккен
Остались в запасе
Волеренга
Викинг
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
13
Brage Skaret
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
24
Storm Strand-Kolbjörnsen
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
13
Brage Skaret
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Волеренга - Викинг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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