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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Нижний Новгород
Химки - Нижний Новгород: обзор матча 24 июля 2022
Химки
24.07.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Нижний Новгород
62'
А. Руденко
80'
Р. Мирзов
90'
А. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Нижний Новгород
ГОЛ! 3:0!
А. Долгов
Пас отдал
А. Ломовицкий
90'
Желтая карточка
И. Садыгов
87'
87'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
В. Александров
Замена
И. Садыгов
️️️️
М. Гбане
86'
Замена
А. Юран
️️️️
Р. Мирзов
86'
Замена
А. Черный
️️️️
К. Боженов
86'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мирзов
80'
Замена
И. Камышев
️️️️
Д. Глушаков
79'
74'
Замена
К. Шильцов
️️️️
Д. Рыбчинский
74'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Корнюшин
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Руденко
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Руденко
62'
58'
Замена
А. Шарипов
️️️️
М. Майга
50'
Желтая карточка
Милсон
46'
Замена
Милсон
️️️️
И. Берковский
10'
Желтая карточка
М. Майга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
24
Мори Гбане
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЛЗ
44
Даниил Корнюшин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Илья Берковский
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
3-2-2-2-1
22
Лантратов
15
Тихий
4
Никитин
25
Филин
30
Идову
87
Боженов
24
Гбане
88
Глушаков
19
Руденко
11
Ломовицкий
27
Мирзов
4-2-1-3
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
44
Корнюшин
24
Гоцук
2
Александров
22
Каккоев
8
Майга
78
Калинский
20
Рыбчинский
57
Кротов
17
Берковский
87
Боженов
27
Черный
27
Черный
87
Боженов
27
Мирзов
25
Юран
25
Юран
27
Мирзов
88
Глушаков
11
Камышев
11
Камышев
88
Глушаков
19
Руденко
11
Долгов
11
Долгов
19
Руденко
24
Гбане
7
Садыгов
7
Садыгов
24
Гбане
44
Корнюшин
6
Юлдошев
6
Юлдошев
44
Корнюшин
2
Александров
10
Кобесов
10
Кобесов
2
Александров
8
Майга
73
Шарипов
73
Шарипов
8
Майга
20
Рыбчинский
7
Шильцов
7
Шильцов
20
Рыбчинский
17
Берковский
7
Милсон
7
Милсон
17
Берковский
Остались в запасе
Химки
Нижний Новгород
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Химки - Нижний Новгород
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Антон Фролов; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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