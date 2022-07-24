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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Монреаль
Ди Си Юнайтед - Монреаль: обзор матча 24 июля 2022
Ди Си Юнайтед
24.07.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 30 тур
1 : 2
Завершен
Монреаль
56'
С. Бирнбаум
1'
Р. Киото
35'
Р. Киото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Монреаль
Желтая карточка
С. Бирнбаум
81'
Замена
️️️️
О. Камара
77'
74'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Р. Киото
Замена
M. Rodríguez
️️️️
G. Samake
63'
Замена
Э. Нахар
️️️️
T. Ku-DiPietro
63'
63'
Замена
М. Шоньер
️️️️
Л. Лаппалайнен
63'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Д. Михайлович
63'
Замена
К. Камара
️️️️
M. Toye
ГОЛ! 1:2!
С. Бирнбаум
56'
55'
Желтая карточка
А. Джонстон
Желтая карточка
C. Odoi-Atsem
49'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
D. Skundrich
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
Р. Киото
Пас отдал
Ж. Ватерман
5'
Желтая карточка
Г. Корбо
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Киото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
72
Gaoussou Samake
ЦП
12
Drew Skundrich
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
2
Алистер Джонстон
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Ди Си Юнайтед
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
44
Мозес Найман
ОП
65
Martín Rodríguez
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
1-5-4
22
Ромо
15
Бирнбаум
25
22
21
72
11
Фонтас
12
2
Пинес
27
Берри
8
2-3-2-4
2
Ватерман
95
Корбо
26
Лаппалайнен
2
Ваньяма
8
Коне
10
Михайлович
9
Киото
41
Пантемис
4
Камачо
13
2
Джонстон
12
3
3
12
21
31
Нахар
31
Нахар
21
72
65
65
72
9
Камара
9
Камара
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
66
Шоньер
26
Лаппалайнен
9
Киото
99
Торрес
99
Торрес
9
Киото
10
Михайлович
10
10
10
Михайлович
13
85
Камара
85
Камара
13
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Монреаль
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
21
Jon Kempin
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Себастьян Бреза
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
21
Jon Kempin
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Монреаль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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