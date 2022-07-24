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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Оденсе
Рандерс - Оденсе: обзор матча 24 июля 2022
Рандерс
24.07.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Оденсе
75'
М. Эго
77'
Ф. Бундгор
29'
Б. Кадрии
45'
Ч. Хорнеман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Оденсе
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
82'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бундгор
Пас отдал
Э. Бабаян
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Эго
Пас отдал
Д. Хег
75'
70'
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
Б. Кадрии
70'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
Замена
М. Эго
️️️️
Н. Брок-Мадсен
65'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
С. Одей
63'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Я. Анкерсен
63'
54'
Замена
Я. Бреум
️️️️
Ч. Хорнеман
Желтая карточка
Х. Андерссон
47'
45'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Хорнеман
Пас отдал
С. Свендсен
Замена
А. Андерссон
️️️️
Б. Копплин
37'
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кадрии
Пас отдал
Ч. Хорнеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
4-3-1-2
30
Карльгрен
3
Хег
6
Андерссон
23
Бундгор
15
Копплин
14
Лауэнборг
9
Анкерсен
4
Йонсен
24
Кеинде
44
Брок-Мадсен
98
Одей
3-2-5
1
3
3
6
Тверсков
6
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Свендсен
2
Микельсон
4
11
Хорнеман
9
Кадрии
15
Копплин
18
Андерссон
18
Андерссон
15
Копплин
98
Одей
11
Бундгор
11
Бундгор
98
Одей
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
44
Брок-Мадсен
45
Эго
45
Эго
44
Брок-Мадсен
9
Анкерсен
11
Бабаян
11
Бабаян
9
Анкерсен
29
Фрекьяер-Йенсен
21
Трандарсон
21
Трандарсон
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Хорнеман
10
Бреум
10
Бреум
11
Хорнеман
9
Кадрии
9
9
9
Кадрии
Остались в запасе
Рандерс
Оденсе
22
Александер Нюбо
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Рандерс - Оденсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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2022.03.17 22:50
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