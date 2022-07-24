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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Сарпсборг 08
Хаугесунд - Сарпсборг 08: обзор матча 24 июля 2022
Хаугесунд
24.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
3 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
27'
Х. Зафейрис
45+2'
М. Санде
83'
Б. Нжие
18'
Й. Солтведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Сарпсборг 08
Замена
Х. Гонг
️️️️
М. Самуэльсен
88'
85'
Замена
J. Thomassen
️️️️
Й. Солтведт
Желтая карточка
Б. Нжие
83'
ГОЛ! 3:1!
Б. Нжие
Пас отдал
М. Санде
83'
Желтая карточка
A. Baertelsen
76'
Замена
J. Holtan
️️️️
А. Содерлунд
71'
64'
Замена
Э. Вихне
️️️️
Г. Молинс
63'
Замена
М. Хейланд
️️️️
Т. Хайнц
60'
Вторая желтая
А. Скиппер
Замена
U. Tillung Fredriksen
️️️️
П. Теркильдсен
56'
Замена
Т. Педерсен
️️️️
Н. Вальстад
56'
ГОЛ! 2:1!
М. Санде
Пас отдал
П. Теркильдсен
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Х. Зафейрис
27'
26'
Желтая карточка
А. Скиппер
Желтая карточка
М. Самуэльсен
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
Й. Солтведт
Пас отдал
Д. Линдсет
Желтая карточка
А. Содерлунд
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
10
Билал Нжие
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Хаугесунд
23
Торе Педерсен
ПЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Vegard Solheim
ЦП
30
Ibrahima Cissoko
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
11
Joacim Holtan
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Йорген Хорн
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
87
Leander Oy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
2-4-5
21
5
2
Теркильдсен
27
Санде
20
Зафейрис
14
Самуэльсен
18
Кригард
1
Селвик
10
Нжие
11
Вальстад
16
Содерлунд
1-5-1-3
12
Нильсен
3
Скиппер
14
Хайнц
5
Мартинссон Нгуали
6
Салетрос
10
Молинс
17
Солтведт
10
Линдсет
15
Скалевик
5
4
Утвик
11
Вальстад
23
Педерсен
23
Педерсен
11
Вальстад
14
Самуэльсен
18
Гонг
18
Гонг
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
11
11
16
Содерлунд
2
Теркильдсен
12
12
2
Теркильдсен
14
Хайнц
6
Хейланд
6
Хейланд
14
Хайнц
10
Молинс
32
Вихне
32
Вихне
10
Молинс
17
Солтведт
16
16
17
Солтведт
Остались в запасе
Хаугесунд
Сарпсборг 08
20
Торье Наустдал
ОП
18
Vegard Solheim
ЦП
30
Ibrahima Cissoko
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
3
Йорген Хорн
ЦЗ
87
Leander Oy
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
20
Торье Наустдал
ОП
18
Vegard Solheim
ЦП
30
Ibrahima Cissoko
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
Остались в запасе
3
Йорген Хорн
ЦЗ
87
Leander Oy
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Хаугесунд - Сарпсборг 08
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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