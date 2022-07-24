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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Виборг
Орхус - Виборг: обзор матча 24 июля 2022
Орхус
24.07.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Виборг
9'
С. Хауген
61'
М. Эмиль Мадсен
76'
П. Мортенсен
74'
Т. Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Виборг
Замена
O. Lund
️️️️
П. Мортенсен
90'
+2
Желтая карточка
П. Мортенсен
87'
Замена
А. Гренбек
️️️️
С. Хауген
82'
ГОЛ! 3:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
М. Эмиль Мадсен
76'
74'
ГОЛ! 2:1!
Т. Бек
Пас отдал
К. Серенсен
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Андерсон
69'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Э. Кал
69'
ГОЛ! 2:0!
М. Эмиль Мадсен
Пас отдал
С. Хауген
61'
57'
Замена
Т. Бек
️️️️
М. Ндион
46'
Замена
И. Саид
️️️️
Д. Лонвейк
ГОЛ! 1:0!
С. Хауген
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
1
Лукас Лунд
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
7
Марохи Ндион
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
5
Жан Залетел
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Орхус
44
Oliver Olsson
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
1-4-5
1
Хансен
5
Тингагер
21
Мадсен
23
Андерсон
19
Кал
6
Поульсен
9
Хауген
31
Биссек
14
Мельгор
9
Мортенсен
31
Кристенсен
2-2-5
24
Аньембе
5
Бюрги
8
Леманс
6
Бонде
7
Ндион
5
Залетел
3
Серенсен
13
Греннинг
21
Лонвейк
9
Мортенсен
2
2
9
Мортенсен
9
Хауген
11
Гренбек
11
Гренбек
9
Хауген
19
Кал
11
Линкс
11
Линкс
19
Кал
23
Андерсон
29
Брандхоф
29
Брандхоф
23
Андерсон
21
Лонвейк
19
Саид
19
Саид
21
Лонвейк
7
Ндион
31
Бек
31
Бек
7
Ндион
Остались в запасе
Орхус
Виборг
44
Oliver Olsson
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
20
Каспер Килерих
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
44
Oliver Olsson
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Орхус - Виборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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