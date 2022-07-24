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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Шинник
Акрон - Шинник: обзор матча 24 июля 2022
Акрон
24.07.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 2 тур
2 : 3
Завершен
Шинник
6'
К. Гираев
11'
А. Килин
55'
И. Грузнов
64'
А. Семенов
90+3'
И. Грузнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Шинник
90'
+4
Вторая желтая
И. Грузнов
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
И. Грузнов
90'
Желтая карточка
И. Леонтьев
90'
Замена
А. Кулишев
️️️️
В. Зинков
Замена
В. Марухин
️️️️
М. Матвеев
76'
Замена
С. Макаров
️️️️
К. Базелюк
69'
Замена
Д. Сасин
️️️️
К. Гираев
69'
64'
ГОЛ! 2:2!
А. Семенов
63'
Замена
А. Савинов
️️️️
А. Батютин
63'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
И. Соколов
55'
ГОЛ! 2:1!
И. Грузнов
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Килин
52'
51'
Желтая карточка
И. Грузнов
49'
Желтая карточка
И. Соколов
Замена
Е. Песегов
️️️️
Д. Полубояринов
46'
46'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Семейкин
46'
Замена
И. Грузнов
️️️️
А. Разборов
Желтая карточка
И. Рогач
35'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
34'
ГОЛ! 2:0!
А. Килин
11'
ГОЛ! 1:0!
К. Гираев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-2-2-2
13
Волков
71
Матвеев
4
Рогач
58
Зуев
4
Савичев
20
Полубояринов
27
Чудин
99
Палиенко
18
Килин
10
Базелюк
9
Гираев
3-2-3-1-1
47
Филиппов
19
Осипов
28
Семейкин
17
Покидышев
29
Хитяев
28
Семенов
32
Соколов
5
Зинков
52
Леонтьев
72
Батютин
7
Разборов
71
Матвеев
12
Марухин
12
Марухин
71
Матвеев
10
Базелюк
6
Макаров
6
Макаров
10
Базелюк
20
Полубояринов
7
Песегов
7
Песегов
20
Полубояринов
9
Гираев
77
Сасин
77
Сасин
9
Гираев
18
Килин
99
Азаров
99
Азаров
18
Килин
5
Зинков
32
Кулишев
32
Кулишев
5
Зинков
72
Батютин
10
Савинов
10
Савинов
72
Батютин
28
Семейкин
15
Самойлов
15
Самойлов
28
Семейкин
7
Разборов
36
Грузнов
36
Грузнов
7
Разборов
32
Соколов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
32
Соколов
Остались в запасе
Акрон
Шинник
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Акрон - Шинник
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кристалл
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