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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Янг Бойз
Сьон - Янг Бойз: обзор матча 24 июля 2022
Сьон
24.07.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Янг Бойз
2'
В. Канга
6'
В. Канга
88'
М. Нгамале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Янг Бойз
88'
ГОЛ! 0:3!
М. Нгамале
Пас отдал
Ф. Ридер
Замена
Д. Сио
️️️️
Д. Вилль Поа
87'
86'
Замена
Л. Бенито
️️️️
У. Гарсия
82'
Желтая карточка
Ж. Нсаме
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ф. Стоилькович
64'
Замена
И. Шуареф
️️️️
Итаитинга
63'
56'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
С. Иттен
Замена
К. Буа
️️️️
Балтасар
46'
Желтая карточка
Д. Каваре
29'
29'
Желтая карточка
В. Канга
Желтая карточка
Ф. Стоилькович
10'
6'
ГОЛ! 0:2!
В. Канга
Пас отдал
С. Иттен
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Канга
Пас отдал
Ф. Ридер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
26
Ruben Machado
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
19
39
Сайнтини
15
Каваре
14
Лаванчи
8
Балтасар
8
Гргич
31
Поа
76
Итаитинга
8
81
Стоилькович
4-3-1-2
16
фон Бальмус
28
Лустенбергер
5
Камара
27
Блум
25
Гарсия
16
Фасснахт
32
Ридер
19
Ниасс
13
Нгамале
10
Иттен
9
Канга
8
Балтасар
33
Буа
33
Буа
8
Балтасар
31
Поа
13
Сио
13
Сио
31
Поа
81
Стоилькович
11
Карлен
11
Карлен
81
Стоилькович
76
Итаитинга
7
Шуареф
7
Шуареф
76
Итаитинга
25
Гарсия
23
Бенито
23
Бенито
25
Гарсия
10
Иттен
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Иттен
Остались в запасе
Сьон
Янг Бойз
18
Кевин Фикеншер
ВР
26
Ruben Machado
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Антони Расьоппи
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
77
Донат Ррудхани
ЛП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
26
Ruben Machado
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
77
Донат Ррудхани
ЛП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Сьон - Янг Бойз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
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