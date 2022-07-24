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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Енисей-М
Зенит-2 - Енисей-М: обзор матча 24 июля 2022
Зенит-2
24.07.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
2 : 4
Завершен
Енисей-М
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Статистика матча Зенит-2 - Енисей-М
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Матчи команд
Зенит-2
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Информация о матче
Стадион:
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