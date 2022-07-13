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    Расписание матчей 13-07-2022

    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2022, 27 тур
    13 июля, среда
    04:00
    Остин
    3:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 1 раунд, ответный матч
    13 июля, среда
    20:00
    КИ Клаксвик
    3:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    13 июля, среда
    20:00
    Динамо
    1:2
    Слован
    Матч завершен
    13 июля, среда
    20:00
    Шахтер
    0:2
    Марибор
    Матч завершен
    13 июля, среда
    21:00
    Ференцварош
    5:1
    Тобол
    Матч завершен
    13 июля, среда
    21:30
    ЧФР Клуж
    2:3
    (3:4)п
    Пюник
    Матч завершен
    13 июля, среда
    21:45
    Линфилд
    2:0
    ТНС
    Матч завершен
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