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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Линфилд - ТНС
Линфилд - ТНС: обзор матча 13 июля 2022
Линфилд
13.07.2022, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ТНС
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Линфилд - ТНС
Желтая карточка
К. Шилдс
118'
111'
Замена
B. Hudson
️️️️
K. Davies
106'
Замена
Д. Дэниэлс
️️️️
Л. Смит
103'
Желтая карточка
Л. Смит
Замена
C. Palmer
️️️️
S. Fallon
100'
Желтая карточка
М. Кларк
98'
Желтая карточка
J. Stewart
84'
83'
Замена
J. Pask
️️️️
Д. Дэвис
82'
Желтая карточка
Д. Дэвис
Замена
️️️️
Б. Холл
78'
77'
Замена
A. Cieslewicz
️️️️
Д. Уильямс
Желтая карточка
С. Роско
72'
68'
Замена
Б. Кларк
️️️️
Д. Рэдмонд
Замена
J. Stewart
️️️️
K. McClean
67'
Желтая карточка
J. Cooper
55'
Желтая карточка
S. Fallon
48'
33'
Желтая карточка
К. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линфилд
3
Мэттью Кларк
ЛЗ
15
Бен Холл
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
1
Chris Johns
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
8
Kyle McClean
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
0
R. McDaid (pen.)
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
ТНС
23
Крис Мэрриот
ЛЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
17
Джордан Уильямс
ЛВ
21
Лео Смит
ЦП
8
Райан Броббел
АП
1
Коннор Робертс
ЦФ
5
R. Astles
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
Линфилд
21
Джошуа Арчер
ЦП
5
Michael Newberry
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
10
Jordan Stewart
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
ТНС
27
Jake Canavan
ЦП
2
Josh Pask
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
11
Джошуа Дэниэлс
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
3-1-5
3
Кларк
15
Холл
19
Финлейсон
5
Шилдс
8
11
0
20
2
Роско
2-1-2-5
22
Дэвис
23
Мэрриот
21
Смит
8
Броббел
17
Уильямс
5
9
МакМанус
10
Рэдмонд
0
4
20
35
35
20
8
10
10
8
22
Дэвис
2
2
22
Дэвис
4
12
12
4
21
Смит
11
Дэниэлс
11
Дэниэлс
21
Смит
10
Рэдмонд
19
Кларк
19
Кларк
10
Рэдмонд
17
Уильямс
11
11
17
Уильямс
Остались в запасе
Линфилд
ТНС
21
Джошуа Арчер
ЦП
5
Michael Newberry
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
27
Jake Canavan
ЦП
47
Beau Cornish
ЦФ
Остались в запасе
21
Джошуа Арчер
ЦП
5
Michael Newberry
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
Остались в запасе
27
Jake Canavan
ЦП
47
Beau Cornish
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Статистика матча Линфилд - ТНС
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Стадион:
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