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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ТНС - Линфилд
ТНС - Линфилд: обзор матча 05 июля 2022
ТНС
05.07.2022, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Линфилд
57'
Р. Броббел
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ТНС - Линфилд
90'
+2
Желтая карточка
К. Шилдс
Замена
Б. Кларк
️️️️
Д. Рэдмонд
90'
+1
Замена
A. Cieslewicz
️️️️
Д. Уильямс
76'
Желтая карточка
Д. Уильямс
69'
ГОЛ! 1:0!
Р. Броббел
57'
52'
Желтая карточка
М. Кларк
32'
Желтая карточка
Д. Финлейсон
Желтая карточка
К. Мэрриот
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
21
Лео Смит
ЦП
23
Крис Мэрриот
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
5
R. Astles
ЦФ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦФ
8
Райан Броббел
ЦФ
17
Джордан Уильямс
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
1
Коннор Робертс
ЦФ
Линфилд
5
Крис Шилдс
ЦП
1
Chris Johns
ЦФ
0
R. McDaid (pen.)
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
3
Мэттью Кларк
ЦФ
2
Сэм Роско
ЦФ
19
Дэнни Финлейсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
ТНС
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
11
Джошуа Дэниэлс
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Линфилд
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
8
Kyle McClean
ЦФ
10
Jordan Stewart
ЦФ
1-1-5
22
Дэвис
21
Смит
8
Броббел
1
Робертс
9
МакМанус
17
Уильямс
10
Рэдмонд
1-5
5
Шилдс
22
19
Финлейсон
2
Роско
3
Кларк
20
17
Уильямс
11
11
17
Уильямс
10
Рэдмонд
19
Кларк
19
Кларк
10
Рэдмонд
Малгрю
8
8
Малгрю
10
10
Остались в запасе
ТНС
Линфилд
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
11
Джошуа Дэниэлс
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Остались в запасе
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
11
Джошуа Дэниэлс
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Остались в запасе
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Статистика матча ТНС - Линфилд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Информация о матче
Стадион:
Парк Холл Стэдиум
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