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  • «Фиорентина» – ТНС: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Фиорентина» – ТНС: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 20:50
Фиорентина
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
2 : 0
Завершен
ТНС
65' Я. Адли 68' М. Кен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
29
Ясин Адли
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
6
Jack Bodenham
ЦЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
20
Sion Bradley
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
(К) ЦП
21
Лео Смит
ЦП
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
8
Райан Броббел
АП
39
Tom Jones
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
4-1-3-2
1
Террачиано
65
Паризи
3
Бираги
2
Морено
33
Кайоде
8
Мандрагора
23
Соттиль
29
Адли
93
Иконе
8
Куаме
18
Белтран
3-3-4
1
Робертс
11
Дэниэлс
6
22
Дэвис
20
10
Рэдмонд
21
Смит
19
Кларк
18
28
14
Уильямс
33
Кайоде
20
Додо
20
Додо
33
Кайоде
8
Мандрагора
7
Ричардсон
7
Ричардсон
8
Мандрагора
29
Адли
32
Катальди
32
Катальди
29
Адли
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
23
Соттиль
9
Кен
9
Кен
23
Соттиль
20
3
3
20
10
Рэдмонд
8
Броббел
8
Броббел
10
Рэдмонд
28
11
11
28
19
Кларк
9
МакМанус
9
МакМанус
19
Кларк
Остались в запасе
Фиорентина
ТНС
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
39
Tom Jones
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
39
Tom Jones
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Фиорентина - ТНС
1
1
Всего ударов по воротам
28
2
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
0
Нарушения
11
10
Офсайды
4
0
Количество передач
798
210
Сейвы
1
8
Точность передач %
92
65
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
3.4
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против ТНС, 1-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – ТНС

«Фиорентина» – ТНС: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций ТНС Фиорентина
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