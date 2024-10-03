03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
Лига конференций, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-1-3-2
1
Террачиано
65
Паризи
3
Бираги
2
Морено
33
Кайоде
8
Мандрагора
23
Соттиль
29
Адли
93
Иконе
8
Куаме
18
Белтран
3-3-4
1
Робертс
11
Дэниэлс
6
22
Дэвис
20
10
Рэдмонд
21
Смит
19
Кларк
18
28
14
Уильямс
33
Кайоде
20
Додо
20
Додо
33
Кайоде
8
Мандрагора
7
Ричардсон
7
Ричардсон
8
Мандрагора
29
Адли
32
Катальди
32
Катальди
29
Адли
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
23
Соттиль
9
Кен
9
Кен
23
Соттиль
20
3
3
20
10
Рэдмонд
8
Броббел
8
Броббел
10
Рэдмонд
28
11
11
28
19
Кларк
9
МакМанус
9
МакМанус
19
Кларк
Остались в запасе
Фиорентина
ТНС
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
39
Tom Jones
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
61
Leonardo Baroncelli
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
27
Jake Canavan
ЦП
39
Tom Jones
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Фиорентина - ТНС
1
1
Всего ударов по воротам
28
2
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
0
Нарушения
11
10
Офсайды
4
0
Количество передач
798
210
Сейвы
1
8
Точность передач %
92
65
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
3.4
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против ТНС, 1-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – ТНС
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»