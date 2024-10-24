24.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
Лига конференций, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ТНС
ТНС
3-2-2-3
1
Робертс
11
Дэниэлс
6
22
Дэвис
10
Рэдмонд
21
Смит
17
Уильямс
8
Броббел
14
Уильямс
18
9
МакМанус
4-1-1-2-2
16
Заруцкий
4
Быстров
15
Бейсебеков
3
Калайца
27
Досмагамбетов
7
Куат
24
Осеи
72
Басманов
10
Астанов
81
Каримов
20
Аханону
9
МакМанус
27
27
9
МакМанус
18
19
Кларк
19
Кларк
18
17
Уильямс
11
11
17
Уильямс
8
Броббел
28
28
8
Броббел
72
Басманов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
72
Басманов
Остались в запасе
ТНС
Астана
30
Jack Edwards
ВР
16
H. McGahey
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
33
Nathan Doforo
ЦЗ
20
Sion Bradley
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
52
Timur Tokenov
ЦЗ
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Batyrkhan Mustafin
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
16
H. McGahey
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
33
Nathan Doforo
ЦЗ
20
Sion Bradley
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
52
Timur Tokenov
ЦЗ
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
22
Batyrkhan Mustafin
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча ТНС - Астана
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
9
Офсайды
0
4
Количество передач
418
623
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
91
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.19
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча ТНС против «Астаны», 2-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ТНС – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»