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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Динамо Хьюстон
Остин - Динамо Хьюстон: обзор матча 13 июля 2022
Остин
13.07.2022, среда, 04:00
США. МЛС, 27 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
15'
Д. Факундес
57'
М. Уррути
70'
А. Ринг
11'
А. Карраскилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Динамо Хьюстон
Замена
Д. Страуд
️️️️
А. Ринг
89'
85'
Замена
Д. Стерес
️️️️
Т. Хадебе
Замена
Р. Редес
️️️️
E. Finlay
81'
Замена
F. Martins
️️️️
С. Дриусси
81'
80'
Желтая карточка
Э. Эррера
78'
Замена
Г. Дорси
️️️️
Z.
78'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
А. Лундквист
ГОЛ! 3:1!
А. Ринг
Пас отдал
E. Finlay
70'
Желтая карточка
N. Lima
66'
65'
Замена
Кинтеро
️️️️
М. Вера
62'
Желтая карточка
А. Лундквист
ГОЛ! 2:1!
М. Уррути
Пас отдал
С. Дриусси
57'
46'
Замена
Э. Эррера
️️️️
А. Карраскилья
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Факундес
15'
14'
Желтая карточка
Т. Хадебе
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Карраскилья
Пас отдал
А. Лундквист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
13
Ethan Finlay
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
8
Мемо Родригес
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Динамо Хьюстон
16
Эктор Эррера
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
3-3-1-3
1
23
Колманич
28
Габриэльсен
18
Касканте
13
33
Вольф
4
Ринг
9
Дриусси
16
77
Факундес
37
Уррути
3-4-3
12
Кларк
15
Хадебе
26
Паркер
21
Лундквист
8
Карраскилья
24
Керен
22
Вера
22
Пико
45
Улфарссон
2
8
Родригес
16
24
24
16
9
Дриусси
8
8
9
Дриусси
13
17
Редес
17
Редес
13
4
Ринг
8
Страуд
8
Страуд
4
Ринг
8
Карраскилья
16
Эррера
16
Эррера
8
Карраскилья
21
Лундквист
29
Джанкуа
29
Джанкуа
21
Лундквист
15
Хадебе
5
Стерес
5
Стерес
15
Хадебе
2
24
Дорси
24
Дорси
2
22
Вера
25
Кинтеро
25
Кинтеро
22
Вера
Остались в запасе
Остин
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Jhohan Romaña
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
14
Jhohan Romaña
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Остались в запасе
26
Michael Nelson
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Остин - Динамо Хьюстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Q2
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