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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Пюник
ЧФР Клуж - Пюник: обзор матча 13 июля 2022
ЧФР Клуж
13.07.2022, среда, 21:30
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 3
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Пюник
6'
Б. Аджей-Боатенг
94'
К. Петрила
89'
З. Гайич
119'
З. Гайич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Пюник
119'
ГОЛ! 2:2!
З. Гайич
Замена
К. Мухар
️️️️
Ч. Деяк
114'
Замена
Ю. Матиас
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
114'
109'
Пенальти не реализован!
О. Арутюнян
Замена
Э. Йебоа
️️️️
Роджер
96'
ГОЛ! 2:1!
К. Петрила
Пас отдал
Ч. Деяк
94'
90'
+2
Замена
Г. Наджарян
️️️️
С. Вакуленко
89'
ГОЛ! 1:1!
З. Гайич
Пас отдал
О. Арутюнян
Замена
М. Бордеяну
️️️️
Л. Квек
87'
Замена
М. Дуганджич
️️️️
Г. Дебелюх
87'
85'
Замена
Д. Давидян
️️️️
Ю. Отубанжо
Замена
К. Петрила
️️️️
А. Паун-Александру
71'
64'
Замена
О. Арутюнян
️️️️
Р. Самбрано
64'
Замена
Н. Младенович
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
61'
54'
Желтая карточка
Ю. Отубанжо
48'
Желтая карточка
Е. Кочук
20'
Желтая карточка
М. Коваленко
ГОЛ! 1:0!
Б. Аджей-Боатенг
Пас отдал
Ч. Деяк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
11
Роджер
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
6
Жуниньо
ЦП
9
Артак Дашян
АП
5
Зоран Гайич
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
ЧФР Клуж
1
Рарес Гал
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
20
Юрий Гарегинян
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
20
Неманья Младенович
ПВ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
7
Лука Юричич
ЦФ
3-3-1-1-2
34
Балградян
33
Буркэ
3
Граовац
23
Маня
45
Камора
40
Квек
19
Аджей-Боатенг
10
Деяк
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
11
Роджер
3-3-1-3
1
Юрченко
21
Гонсалес
10
Кочук
15
Коваленко
26
Самбрано
79
Вакуленко
6
Жуниньо
9
Дашян
77
Ненадович
20
Отубанжо
5
Гайич
19
Аджей-Боатенг
44
Матиас
44
Матиас
19
Аджей-Боатенг
10
Деяк
73
Мухар
73
Мухар
10
Деяк
40
Квек
37
Бордеяну
37
Бордеяну
40
Квек
11
Роджер
99
Йебоа
99
Йебоа
11
Роджер
27
Дебелюх
45
Дуганджич
45
Дуганджич
27
Дебелюх
10
Паун-Александру
10
Петрила
10
Петрила
10
Паун-Александру
26
Самбрано
11
Арутюнян
11
Арутюнян
26
Самбрано
20
Отубанжо
9
Давидян
9
Давидян
20
Отубанжо
21
Гонсалес
20
Младенович
20
Младенович
21
Гонсалес
79
Вакуленко
19
Наджарян
19
Наджарян
79
Вакуленко
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Пюник
1
Рарес Гал
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
71
Станислав Бучнев
ВР
20
Юрий Гарегинян
ЦП
7
Лука Юричич
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
1
Рарес Гал
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
20
Юрий Гарегинян
ЦП
7
Лука Юричич
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча ЧФР Клуж - Пюник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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