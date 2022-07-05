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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Пюник - ЧФР Клуж
Пюник - ЧФР Клуж: обзор матча 05 июля 2022
Пюник
05.07.2022, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
ЧФР Клуж
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Пюник - ЧФР Клуж
Замена
Г. Наджарян
️️️️
А. Гонсалес
90'
+3
Замена
Ю. Гарегинян
️️️️
Р. Самбрано
90'
+3
90'
+2
Замена
М. Дуганджич
️️️️
Г. Дебелюх
90'
+2
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
Ч. Деяк
Желтая карточка
Р. Самбрано
87'
Желтая карточка
Н. Младенович
83'
82'
Замена
М. Бордеяну
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
82'
Замена
К. Петрила
️️️️
Роджер
Замена
О. Арутюнян
️️️️
Е. Кочук
77'
Замена
Н. Младенович
️️️️
Ю. Отубанжо
77'
67'
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
Желтая карточка
С. Вакуленко
62'
Замена
У. Ненадович
️️️️
Д. Давидян
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
1
Давид Юрченко
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
6
Жуниньо
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
9
Артак Дашян
АП
9
Давид Давидян
ПВ
79
Сергей Вакуленко
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
20
Денис Колингер
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
11
Роджер
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
11
Ованес Арутюнян
ЦП
20
Юрий Гарегинян
ЦП
5
Зоран Гайич
ЦФ
19
Геворг Наджарян
ЦФ
20
Неманья Младенович
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
37
Михай Бордеяну
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
4-2-2-2
1
Юрченко
15
Коваленко
10
Кочук
21
Гонсалес
18
Братков
6
Жуниньо
26
Самбрано
9
Дашян
9
Давидян
20
Отубанжо
79
Вакуленко
4-1-2-3
34
Балградян
19
Аджей-Боатенг
45
Камора
33
Буркэ
23
Маня
40
Квек
10
Деяк
10
Хаммершой-Мистрати
11
Роджер
27
Дебелюх
20
Колингер
10
Кочук
11
Арутюнян
11
Арутюнян
10
Кочук
26
Самбрано
20
Гарегинян
20
Гарегинян
26
Самбрано
21
Гонсалес
19
Наджарян
19
Наджарян
21
Гонсалес
20
Отубанжо
20
Младенович
20
Младенович
20
Отубанжо
9
Давидян
77
Ненадович
77
Ненадович
9
Давидян
10
Деяк
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
10
Деяк
19
Аджей-Боатенг
37
Бордеяну
37
Бордеяну
19
Аджей-Боатенг
11
Роджер
10
Петрила
10
Петрила
11
Роджер
27
Дебелюх
45
Дуганджич
45
Дуганджич
27
Дебелюх
Остались в запасе
Пюник
ЧФР Клуж
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Зоран Гайич
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
90
Рэзван Сава
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Зоран Гайич
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Пюник - ЧФР Клуж
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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