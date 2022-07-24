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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Остенде
Андерлехт - Остенде: обзор матча 24 июля 2022
Андерлехт
24.07.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Остенде
39'
М. Ашимеру
88'
Ф. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Остенде
90'
+2
Вторая желтая
Ф. Кателарис
ГОЛ! 2:0!
Ф. Силва
Пас отдал
К. Ольссон
88'
85'
Замена
М. Гейе
️️️️
К. Роша
Замена
Ф. Силва
️️️️
С. Эспозито
81'
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Ашимеру
76'
Замена
Б. Раман
️️️️
Л. Рафаэлов
66'
63'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
Д. Атанга
63'
Замена
А. Альбанезе
️️️️
Т. Ндика Матам
51'
Желтая карточка
Т. Ндика Матам
ГОЛ! 1:0!
М. Ашимеру
Пас отдал
А. Требель
39'
14'
Желтая карточка
Ф. Кателарис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
21
Ишак Абдулразак
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
20
Thijs Coninckx
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остенде
91
Richmond Badu
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
2-5-1-2
1
ван Кромбрадж
29
Худт
3
Делкруа
16
Требель
16
Версхарен
9
Амузу
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
21
Абдулразак
94
Эспозито
6
Дебаст
1-1-3-5
4
Медли
14
Амаде
30
Кателарис
20
10
Роша
17
Атанга
28
Хуберт
3
Танге
16
Ндика Матам
7
Сакамото
11
Рафаэлов
14
Раман
14
Раман
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
8
Ольссон
8
Ольссон
18
Ашимеру
94
Эспозито
21
Силва
21
Силва
94
Эспозито
17
Атанга
7
Д'Хез
7
Д'Хез
17
Атанга
16
Ндика Матам
10
Альбанезе
10
Альбанезе
16
Ндика Матам
10
Роша
29
Гейе
29
Гейе
10
Роша
Остались в запасе
Андерлехт
Остенде
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Нильсон Ангуло
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
91
Richmond Badu
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Нильсон Ангуло
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
91
Richmond Badu
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
90
Мохамед Берте
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Андерлехт - Остенде
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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