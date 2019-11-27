Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры

По информации Sport24, защитник «Остенде» Николас Ломбертс может завершить карьеру этим летом.
«Очень велика вероятность, что Ломбертс завершит карьеру летом. Он понимает, что не молодеет, а клуб не проявляет должного уважения. Сейчас Николас тренируется со второй командой и совсем не играет. В этом сезоне он не провел ни одного матча.
Планирует ли он начать карьеру тренера? Пока он думает взять паузу, чтобы понять, куда развиваться дальше. Что касается слухов о приглашении его в «Зенит» в качестве скаута, думаю, он бы точно заинтересовался таким предложением», – рассказал источник, близкий к футболисту.
- Контракт Ломбертса с «Остенде» истекает летом 2020 года.
- 34-летний бельгиец выступал за «Зенит» с 2007-го по 2017 год.
- В составе петербуржцев Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
- За сине-бело-голубых защитник провел 288 матчей.
Источник: Sport24