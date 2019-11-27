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Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры

27 ноября 2019, 13:29
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По информации Sport24, защитник «Остенде» Николас Ломбертс может завершить карьеру этим летом.

«Очень велика вероятность, что Ломбертс завершит карьеру летом. Он понимает, что не молодеет, а клуб не проявляет должного уважения. Сейчас Николас тренируется со второй командой и совсем не играет. В этом сезоне он не провел ни одного матча.

Планирует ли он начать карьеру тренера? Пока он думает взять паузу, чтобы понять, куда развиваться дальше. Что касается слухов о приглашении его в «Зенит» в качестве скаута, думаю, он бы точно заинтересовался таким предложением», – рассказал источник, близкий к футболисту.

  • Контракт Ломбертса с «Остенде» истекает летом 2020 года.
  • 34-летний бельгиец выступал за «Зенит» с 2007-го по 2017 год.
  • В составе петербуржцев Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
  • За сине-бело-голубых защитник провел 288 матчей.

Источник: Sport24
Бельгия. Про-Лига Россия. Премьер-лига Зенит Остенде Ломбертс Николас
Комментарии (1)
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Давид59
1574852587
Вот черти!!! Уважения к "старичку" не проявляют!!!
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