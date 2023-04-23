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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Остенде
Гент - Остенде: обзор матча 23 апреля 2023
Гент
23.04.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Остенде
76'
У. Кюйперс
52'
Ф. Хорнби
87'
Н. Бацнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Остенде
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Хорнби
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
90'
+4
89'
Замена
А. Амаде
️️️️
З. Деваль
87'
ГОЛ! 1:2!
Н. Бацнер
Желтая карточка
К. Пиатковски
78'
78'
Замена
К. Аразе
️️️️
З. Вайлин
ГОЛ! 1:1!
У. Кюйперс
Пас отдал
С. Кумс
76'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Д. Орбан
76'
Замена
Б. Годо
️️️️
М. Самуас
57'
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
Д. Торунарига
56'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
М. Фофана
56'
Замена
Х. Хонг
️️️️
В. Оджиджа-Офое
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Хорнби
Пас отдал
З. Вайлин
46'
Замена
З. Медли
️️️️
Т. Ндика Матам
42'
Желтая карточка
К. Макгихан
22'
Желтая карточка
Т. Сакамото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остенде
28
Guillaume Hubert
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ПЗ
18
Зибен Деваль
ОП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
90
Мохамед Берте
ПВ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
3-4-1-2
1
Нарди
91
Пиатковски
33
Торунарига
2
Окуму
18
Самуас
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
39
Фофана
99
Орбан
99
Кюйперс
3-3-1-2-1
28
80
Родин
3
Танге
3
Урогиде
2
Вайлин
18
Деваль
16
Ндика Матам
8
Макгихан
7
Сакамото
25
Бацнер
10
Хорнби
18
Самуас
31
Годо
31
Годо
18
Самуас
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
33
Торунарига
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
39
Фофана
9
Тиссудали
9
Тиссудали
39
Фофана
99
Орбан
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Орбан
18
Деваль
14
Амаде
14
Амаде
18
Деваль
16
Ндика Матам
4
Медли
4
Медли
16
Ндика Матам
2
Вайлин
36
Аразе
36
Аразе
2
Вайлин
Остались в запасе
Гент
Остенде
33
Дави Руф
ВР
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
90
Мохамед Берте
ПВ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
90
Мохамед Берте
ПВ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Гент - Остенде
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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