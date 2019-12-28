Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ

В бельгийском «Остенде» случилась тренерская отставка прямо во время матча. При счете 3:0 в пользу «Шарлеруа» в игре чемпионата Бельгии команда объявила об уходе Каре Ингебригтсена.

До матча специалист просил отпустить его в АПОЭЛ. Спустя несколько минут после отставки Ингебригтсена из «Остенде» о назначении тренера объявил кипрский клуб. Теперь менеджер работает там.