Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ

В бельгийском «Остенде» случилась тренерская отставка прямо во время матча. При счете 3:0 в пользу «Шарлеруа» в игре чемпионата Бельгии команда объявила об уходе Каре Ингебригтсена.
До матча специалист просил отпустить его в АПОЭЛ. Спустя несколько минут после отставки Ингебригтсена из «Остенде» о назначении тренера объявил кипрский клуб. Теперь менеджер работает там.
- Ингебригтсена назначили в «Остенде» в текущем году.
- Ранее норвежец тренировал только на родине.
- Ингебригтсен в качестве тренера три раза выигрывал норвежский чемпионат с «Русенборгом».
Источник: твиттер «Остенде»