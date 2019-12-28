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  • Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ

Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ

28 декабря 2019, 00:15
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В бельгийском «Остенде» случилась тренерская отставка прямо во время матча. При счете 3:0 в пользу «Шарлеруа» в игре чемпионата Бельгии команда объявила об уходе Каре Ингебригтсена.

До матча специалист просил отпустить его в АПОЭЛ. Спустя несколько минут после отставки Ингебригтсена из «Остенде» о назначении тренера объявил кипрский клуб. Теперь менеджер работает там.

  • Ингебригтсена назначили в «Остенде» в текущем году.
  • Ранее норвежец тренировал только на родине.
  • Ингебригтсен в качестве тренера три раза выигрывал норвежский чемпионат с «Русенборгом».

Источник: твиттер «Остенде»
Бельгия. Про-Лига Остенде АПОЭЛ Ингебригтсен Каре
Комментарии (1)
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woyser
1577491863
Вот это я понимаю эра цифровых технологий)
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