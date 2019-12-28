Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каре Ингебригтсен

    Тренер
    Имя Каре
    Фамилия Ингебригтсен
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 11 октября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Русенборг 4 2 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.05.2021 Волеренга 1 : 1 Русенборг
    13.05.2021 Русенборг 5 : 0 Викинг
    16.05.2021 Буде-Глимт 2 : 2 Русенборг
    20.05.2021 Русенборг 3 : 2 Бранн
    • Читайте нас: 
    11