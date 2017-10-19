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    Тренер «Русенборга»: «Российский футбол очень сильно изменился. Вы должны радоваться»

    Главный тренер «Русенборга» Каре Ингебритсен подвел итог поражению от «Зенита» (1:3) в матче групповой стадии Лиги Европы.

    «В первом тайме мы играли так, как и планировали. У нас было много шансов забить. Наверное, мы проиграли из-за того, что очень рано пропустили гол. Всегда, когда пропускаешь ранний гол, очень сложно влиться в игру. После второго гола стало еще сложнее.

    Мы сами дали Ригони возможность забить два гола. Он, конечно, хороший игрок, но в его хет-трике наша вина.

    За эти 15 лет произошло очень много изменений, очень сильно изменился российский футбол. Вы должны радоваться таким изменениям», — сказал Ингебритсен.

    «Зенит» лидирует в группе L, норвежский клуб занимает третье место.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2017 22:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4086

      raritet 19 октября 2017, 23:47

      а мы и рады.

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 23:12

      Обнадёживающий взгляд со стороны для " нефутбольной страны."

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 19 октября 2017, 23:00

      а что они хотели выиграть -оболдеть

      0
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