Тренер «Русенборга»: «Российский футбол очень сильно изменился. Вы должны радоваться»

Главный тренер «Русенборга» Каре Ингебритсен подвел итог поражению от «Зенита» (1:3) в матче групповой стадии Лиги Европы.

«В первом тайме мы играли так, как и планировали. У нас было много шансов забить. Наверное, мы проиграли из-за того, что очень рано пропустили гол. Всегда, когда пропускаешь ранний гол, очень сложно влиться в игру. После второго гола стало еще сложнее.

Мы сами дали Ригони возможность забить два гола. Он, конечно, хороший игрок, но в его хет-трике наша вина.

За эти 15 лет произошло очень много изменений, очень сильно изменился российский футбол. Вы должны радоваться таким изменениям», — сказал Ингебритсен.

«Зенит» лидирует в группе L, норвежский клуб занимает третье место.