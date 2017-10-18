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    Тренер «Русенборга» считает «Зенит» одним из фаворитов Лиги Европы

    Главный тренер норвежского «Русенборга» Каре Ингебригтсен поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита». Встреча, напомним, состоится 19 октября.

    – Вы собираетесь играть от обороны?

    – Понимаем, что завтрашний матч будет сложным. Будем серьезно работать в защите. Посмотрим, как сложится игра. Надеемся на хороший результат.

    – «Зенит» также хорош, как и его отдельные футболисты?

    – «Зенит» – один из фаворитов Лиги Европы. У них много хороших игроков и прекрасный тренер, который работал в топ-клубах.

    – В чем секрет «Русенборга»? Как ему удается быть более успешным, чем клубы из Осло?

    – Дело в нашем стиле игры. Он не изменяется на протяжении долгих лет. Ну и тренировки у нас очень хорошие. Работаем на высоком уровне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2017 19:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 октября 2017, 23:24

      До первого Лацио,так сказать!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 18 октября 2017, 22:57

      фаворит и в чемпионате,но футбол это такая не предсказуемая штука и вчера матч спама доказал,что команды многие ровны.Даже явные фавариты и клубы-топы дают осечки.Но верим.Вперед Зенит вперёд за Россию!!!!

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 октября 2017, 21:26

      что фаворит не новость..

      2
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      Рейтинг: +89

      Шахматист Иванов 18 октября 2017, 21:20

      Зенит вполне может выиграть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 октября 2017, 20:36

      фавориты ле ещё в лч играют)

      4
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 20:04

      Вежливо делится... Больше чем уверен, что не лягут они под Зенит и не будут толпится у штрафной... Матч Зенита с израильтянам, да и остальные непрухи питерцев, наверняка изучили и выводы сделали... Тяжёлый будет матч...

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