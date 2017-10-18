Тренер «Русенборга» считает «Зенит» одним из фаворитов Лиги Европы

Главный тренер норвежского «Русенборга» Каре Ингебригтсен поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита». Встреча, напомним, состоится 19 октября.

– Вы собираетесь играть от обороны?

– Понимаем, что завтрашний матч будет сложным. Будем серьезно работать в защите. Посмотрим, как сложится игра. Надеемся на хороший результат.

– «Зенит» также хорош, как и его отдельные футболисты?

– «Зенит» – один из фаворитов Лиги Европы. У них много хороших игроков и прекрасный тренер, который работал в топ-клубах.

– В чем секрет «Русенборга»? Как ему удается быть более успешным, чем клубы из Осло?

– Дело в нашем стиле игры. Он не изменяется на протяжении долгих лет. Ну и тренировки у нас очень хорошие. Работаем на высоком уровне.