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    Каре Ингебригтсен - статистика

    Тренер
    Имя Каре
    Фамилия Ингебригтсен
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 11 октября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Русенборг 4 2 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.05.2021 Волеренга 1 : 1 Русенборг
    13.05.2021 Русенборг 5 : 0 Викинг
    16.05.2021 Буде-Глимт 2 : 2 Русенборг
    20.05.2021 Русенборг 3 : 2 Бранн
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