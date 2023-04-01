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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Стандард
Остенде - Стандард: обзор матча 01 апреля 2023
Остенде
01.04.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
1 : 3
Завершен
Стандард
40'
К. Аразе
8'
Н. Огайо
11'
Н. Огайо
19'
М. Фосси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Стандард
90'
+3
Желтая карточка
Д. Чанак
Желтая карточка
Т. Ндика Матам
90'
+3
90'
+1
Замена
О. Давида
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
А. Танге
️️️️
К. Макгихан
87'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
М. Барач
86'
86'
Замена
Д. Чанак
️️️️
В. Баликвиша
Замена
М. Берте
️️️️
Т. Эмброуз
78'
69'
Замена
С. Перица
️️️️
Н. Огайо
69'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Фосси
Красная карточка
О. Урогиде
60'
Замена
M. D'Arpino
️️️️
З. Деваль
46'
Замена
Д. Атанга
️️️️
К. Аразе
46'
Желтая карточка
З. Деваль
45'
+3
ГОЛ! 1:3!
К. Аразе
Пас отдал
Т. Ндика Матам
40'
19'
ГОЛ! 0:3!
М. Фосси
Желтая карточка
К. Макгихан
11'
11'
ГОЛ! 0:2!
Н. Огайо
Пас отдал
С. Альсате
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Огайо
Пас отдал
А. Доннум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Guillaume Hubert
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ОП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остенде
27
Brecht Capon
ЦЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
17
Давид Атанга
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
90
Мохамед Берте
ПВ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
77
Ошер Давида
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-1-1-1-3
28
16
Ндика Матам
80
Родин
44
Барач
3
Урогиде
18
Деваль
8
Макгихан
7
Сакамото
36
Аразе
68
Эмброуз
10
Хорнби
2-4-2-2
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Лайфис
59
Цимирот
7
Альсате
21
Баликвиша
15
Доннум
11
Зинкернагель
13
Фосси
39
Огайо
8
Макгихан
3
Танге
3
Танге
8
Макгихан
36
Аразе
17
Атанга
17
Атанга
36
Аразе
44
Барач
25
Бацнер
25
Бацнер
44
Барач
68
Эмброуз
90
Берте
90
Берте
68
Эмброуз
18
Деваль
0
0
18
Деваль
13
Фосси
72
Мелегони
72
Мелегони
13
Фосси
21
Баликвиша
61
Чанак
61
Чанак
21
Баликвиша
11
Зинкернагель
77
Давида
77
Давида
11
Зинкернагель
39
Огайо
18
Перица
18
Перица
39
Огайо
Остались в запасе
Остенде
Стандард
27
Brecht Capon
ЦЗ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
27
Brecht Capon
ЦЗ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Остенде - Стандард
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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Остенде
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