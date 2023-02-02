«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача

Центральный защитник Матео Барач официально перешел из «Крыльев Советов» в «Остенде».

Это платная аренда до конца сезона-2022/23 с опцией последующего выкупа.

«Мне хотелось бы получать как можно больше игровой практики. Это нормальное желание.

В последнее время я не часто выходил на поле, мешали в том числе и мелкие травмы.

Мы хорошо поговорили с руководством клуба и пришли к обоюдному решению, что на данном этапе вариант с арендой в другой клуб будет наиболее правильным вариантом.

Летом я вернусь в расположение «Крыльев», – прокомментировал сделку 28-летний хорват.

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