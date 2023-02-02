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    «Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача

    Центральный защитник Матео Барач официально перешел из «Крыльев Советов» в «Остенде».

    Это платная аренда до конца сезона-2022/23 с опцией последующего выкупа.

    «Мне хотелось бы получать как можно больше игровой практики. Это нормальное желание.

    В последнее время я не часто выходил на поле, мешали в том числе и мелкие травмы.

    Мы хорошо поговорили с руководством клуба и пришли к обоюдному решению, что на данном этапе вариант с арендой в другой клуб будет наиболее правильным вариантом.

    Летом я вернусь в расположение «Крыльев», – прокомментировал сделку 28-летний хорват.

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    Источник: сайт «Крыльев Советов»

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