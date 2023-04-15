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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Оуд-Хеверли
Остенде - Оуд-Хеверли: обзор матча 15 апреля 2023
Остенде
15.04.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
0 : 4
Завершен
Оуд-Хеверли
22'
С. Схрайверс
44'
N. Opoku
58'
Й. Дагур Торстейнссон (П)
88'
Н. Нсинги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Оуд-Хеверли
88'
ГОЛ! 0:4!
Н. Нсинги
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
87'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Х. Мендиль
86'
Замена
D. Ouedraogo
️️️️
М. Аль-Тамари
Замена
B. Capon
️️️️
З. Медли
85'
Замена
К. Аразе
️️️️
З. Деваль
75'
Замена
M. D'Arpino
️️️️
З. Вайлин
75'
70'
Замена
Й. Дом
️️️️
С. Схрайверс
70'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
N. Opoku
58'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
Д. Атанга
️️️️
Т. Ндика Матам
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
N. Opoku
Пас отдал
Э. Плетинкс
Желтая карточка
З. Деваль
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Схрайверс
Пас отдал
Х. Мендиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Guillaume Hubert
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ПЗ
18
Зибен Деваль
ОП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
27
Brecht Capon
ЦЗ
17
Давид Атанга
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
3-3-1-2-1
28
3
Танге
4
Медли
80
Родин
16
Ндика Матам
18
Деваль
2
Вайлин
8
Макгихан
25
Бацнер
7
Сакамото
10
Хорнби
4-2-1-3
77
Кожокару
27
Патрис
28
Плетинкс
16
Рикка
37
Мендиль
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
33
Мертенс
17
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
4
Медли
27
27
4
Медли
16
Ндика Матам
17
Атанга
17
Атанга
16
Ндика Матам
18
Деваль
36
Аразе
36
Аразе
18
Деваль
2
Вайлин
0
0
2
Вайлин
11
Аль-Тамари
15
15
11
Аль-Тамари
37
Мендиль
77
Вльетинк
77
Вльетинк
37
Мендиль
8
Схрайверс
6
Дом
6
Дом
8
Схрайверс
17
9
Нсинги
9
Нсинги
17
Остались в запасе
Остенде
Оуд-Хеверли
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
Главный тренер
Марк Брис
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Остенде - Оуд-Хеверли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
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Остенде
Оуд-Хеверли
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
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2
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1
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2019.12.28 00:15
1
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2019.11.27 21:12
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
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2019.11.27 13:29
1
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2025.02.04 12:26
9
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2016.01.31 08:06
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2016.01.31 07:10
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