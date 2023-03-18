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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Вестерло
Остенде - Вестерло: обзор матча 18 марта 2023
Остенде
18.03.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Вестерло
81'
К. Макгихан
11'
К. Ваэзен
90+2'
L. Van Eenoo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Вестерло
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
L. Van Eenoo
90'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
М. Фикселлес
ГОЛ! 1:1!
К. Макгихан
81'
Замена
M. D'Arpino
️️️️
З. Медли
77'
77'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
К. Ваэзен
77'
Замена
R. Seigers
️️️️
Д. Нене
69'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Ю. Мацуо
Замена
И. Дурдов
️️️️
Д. Атанга
66'
50'
Желтая карточка
М. Де Куйпер
45'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
35'
Пенальти не реализован!
М. Де Куйпер
Желтая карточка
Т. Ндика Матам
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Ваэзен
Пас отдал
Б. Рейнолдс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Guillaume Hubert
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
17
Давид Атанга
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
27
Brecht Capon
ЦЗ
7
Инди Бонен
АП
25
Ник Бацнер
АП
90
Мохамед Берте
ПВ
0
M. D'Arpino
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
4-1-3-1-1
28
16
Ндика Матам
4
Медли
3
Урогиде
80
Родин
18
Деваль
30
Кателарис
8
Макгихан
17
Атанга
7
Сакамото
68
Эмброуз
2-2-4-2
26
Болат
14
Рейнолдс
2
19
Фикселлес
33
Нойштедтер
24
Мадсен
8
29
Де Куйпер
14
Мацуо
45
Нене
17
Ваэзен
4
Медли
0
0
4
Медли
17
Атанга
19
Дурдов
19
Дурдов
17
Атанга
45
Нене
23
23
45
Нене
19
Фикселлес
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
19
Фикселлес
17
Ваэзен
25
Ветокеле
25
Ветокеле
17
Ваэзен
14
Мацуо
55
Диркс
55
Диркс
14
Мацуо
Остались в запасе
Остенде
Вестерло
12
Диллон Филлипс
ВР
27
Brecht Capon
ЦЗ
7
Инди Бонен
АП
25
Ник Бацнер
АП
90
Мохамед Берте
ПВ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
27
Brecht Capon
ЦЗ
7
Инди Бонен
АП
25
Ник Бацнер
АП
90
Мохамед Берте
ПВ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Остенде - Вестерло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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