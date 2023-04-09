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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Остенде
Сент-Труйден - Остенде: обзор матча 09 апреля 2023
Сент-Труйден
09.04.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
5 : 0
Завершен
Остенде
11'
Ж. Тейшейра
43'
Д. Бруно (П)
62'
Р. Райц
78'
Д. Бруно
88'
О. Дюмонт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Остенде
Замена
Ф. Кайя
️️️️
Д. Бруно
89'
ГОЛ! 5:0!
О. Дюмонт
88'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Д. Хасиока
87'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Р. Райц
81'
ГОЛ! 4:0!
Д. Бруно
78'
70'
Замена
Д. Атанга
️️️️
Т. Ндика Матам
ГОЛ! 3:0!
Р. Райц
Пас отдал
Т. Хара
62'
62'
Замена
З. Медли
️️️️
B. Capon
58'
Желтая карточка
М. Родин
46'
Замена
M. D'Arpino
️️️️
Р. Д'Хез
46'
Замена
И. Дурдов
️️️️
З. Деваль
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Хаяси
46'
Замена
А. Койта
️️️️
Э. Жуниор Бока
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Бруно
43'
Желтая карточка
Э. Жуниор Бока
22'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Тейшейра
Пас отдал
Д. Бруно
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
6
Матте Сметс
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остенде
28
Guillaume Hubert
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
27
Brecht Capon
ЦЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
18
Зибен Деваль
ОП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ПЗ
17
Давид Атанга
ЦП
0
M. D'Arpino
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
4-1-2-3
1
Шмидт
17
Бока
5
Тейшейра
4
Бауэр
14
Хасиока
6
Сметс
21
Райц
34
Бойя
9
Бруно
91
Хаяси
30
Оказаки
3-3-1-2-1
28
80
Родин
27
3
Танге
7
Д'Хез
18
Деваль
16
Ндика Матам
8
Макгихан
7
Сакамото
25
Бацнер
10
Хорнби
14
Хасиока
22
Янссенс
22
Янссенс
14
Хасиока
21
Райц
14
Дюмонт
14
Дюмонт
21
Райц
17
Бока
11
Койта
11
Койта
17
Бока
91
Хаяси
18
Хара
18
Хара
91
Хаяси
9
Бруно
14
Кайя
14
Кайя
9
Бруно
27
4
Медли
4
Медли
27
16
Ндика Матам
17
Атанга
17
Атанга
16
Ндика Матам
7
Д'Хез
0
0
7
Д'Хез
18
Деваль
19
Дурдов
19
Дурдов
18
Деваль
Остались в запасе
Сент-Труйден
Остенде
12
Йо Коппенс
ВР
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Зиб Вайлин
ПЗ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Зиб Вайлин
ПЗ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Сент-Труйден - Остенде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
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