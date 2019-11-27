Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс подтвердил, что завершит карьеру в следующем году. Сейчас бельгиец выступает на родине за «Остенде».
«Я принял решение завершить карьеру по окончании сезона. Мне уже почти 35 лет. Чем буду заниматься дальше? Посмотрим. Возможно, я останусь в футболе. Должность скаута в «Зените»? Это просто слухи», – сказал Ломбертс.
- Контракт Ломбертса с «Остенде» истекает летом 2020 года.
- 34-летний бельгиец выступал за «Зенит» с 2007-го по 2017 год.
- В составе петербуржцев Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Источник: Sport24