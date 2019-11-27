Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс подтвердил, что завершит карьеру в следующем году. Сейчас бельгиец выступает на родине за «Остенде».

«Я принял решение завершить карьеру по окончании сезона. Мне уже почти 35 лет. Чем буду заниматься дальше? Посмотрим. Возможно, я останусь в футболе. Должность скаута в «Зените»? Это просто слухи», – сказал Ломбертс.