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    Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»

    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс подтвердил, что завершит карьеру в следующем году. Сейчас бельгиец выступает на родине за «Остенде».

    «Я принял решение завершить карьеру по окончании сезона. Мне уже почти 35 лет. Чем буду заниматься дальше? Посмотрим. Возможно, я останусь в футболе. Должность скаута в «Зените»? Это просто слухи», – сказал Ломбертс.

    • Контракт Ломбертса с «Остенде» истекает летом 2020 года.
    • 34-летний бельгиец выступал за «Зенит» с 2007-го по 2017 год.
    • В составе петербуржцев Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Sport24

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