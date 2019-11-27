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  • Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»

Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»

27 ноября 2019, 21:12

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс подтвердил, что завершит карьеру в следующем году. Сейчас бельгиец выступает на родине за «Остенде».

«Я принял решение завершить карьеру по окончании сезона. Мне уже почти 35 лет. Чем буду заниматься дальше? Посмотрим. Возможно, я останусь в футболе. Должность скаута в «Зените»? Это просто слухи», – сказал Ломбертс.

  • Контракт Ломбертса с «Остенде» истекает летом 2020 года.
  • 34-летний бельгиец выступал за «Зенит» с 2007-го по 2017 год.
  • В составе петербуржцев Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Остенде Ломбертс Николас
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