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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Алания
Родина - Алания: обзор матча 24 июля 2022
Родина
24.07.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Алания
90+1'
М. Мальцев
34'
И. Машуков
77'
А. Галоян
90+3'
А. Засеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Алания
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
А. Засеев
ГОЛ! 1:2!
М. Мальцев
90'
+1
Замена
И. Петухов
️️️️
А. Филиппов
87'
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Галоян
75'
Замена
Д. Шавлохов
️️️️
А. Бутаев
Красная карточка
А. Клещенко
73'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
И. Андреев
70'
Замена
М. Мальцев
️️️️
С. Дмитриев
70'
69'
Замена
А. Чочиев
️️️️
И. Машуков
Замена
А. Габараев
️️️️
Г. Юдинцев
62'
Замена
В. Адаев
️️️️
В. Морозов
61'
57'
Замена
Т. Мелекесцев
️️️️
А. Мазурин
Желтая карточка
П. Аликин
51'
46'
Замена
А. Хугаев
️️️️
Д. Дзахов
45'
Желтая карточка
А. Мазурин
Желтая карточка
А. Воропаев
42'
39'
Желтая карточка
Д. Дзахов
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Машуков
Желтая карточка
А. Гордюшенко
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
4
Георгий Юдинцев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
91
Артем Филиппов
ЦП
97
Никита Голдобин
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Арсен Айрапетян
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
3-4-3
45
Сангаре
36
Воропаев
24
Клещенко
3
Аликин
14
Дмитриев
72
Гордюшенко
91
Филиппов
4
Юдинцев
99
Андреев
10
Морозов
97
Голдобин
3-1-2-3-1
25
Солдатенко
15
Кочиев
5
Багаев
19
Бутаев
13
Засеев
80
Хосонов
71
Дзахов
22
Цараев
21
Галоян
87
Мазурин
14
Машуков
99
Андреев
99
Тимошенко
99
Тимошенко
99
Андреев
4
Юдинцев
5
Габараев
5
Габараев
4
Юдинцев
10
Морозов
9
Адаев
9
Адаев
10
Морозов
14
Дмитриев
24
Мальцев
24
Мальцев
14
Дмитриев
91
Филиппов
52
Петухов
52
Петухов
91
Филиппов
71
Дзахов
8
Хугаев
8
Хугаев
71
Дзахов
14
Машуков
11
Чочиев
11
Чочиев
14
Машуков
19
Бутаев
30
Шавлохов
30
Шавлохов
19
Бутаев
87
Мазурин
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
87
Мазурин
Остались в запасе
Родина
Алания
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
1
Сергей Айдаров
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
26
Руслан Байтуков
ОП
13
Арсен Айрапетян
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
91
Азамат Томаев
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
1
Сергей Айдаров
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
26
Руслан Байтуков
ОП
13
Арсен Айрапетян
АП
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
17
Руслан Дауров
ОП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Родина - Алания
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Галимов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Хамид Талаев (Грозный)
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Виктор Кулагин (Москва)
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
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