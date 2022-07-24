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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Гойас
Сан-Паулу - Гойас: обзор матча 24 июля 2022
Сан-Паулу
24.07.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
3 : 3
Завершен
Гойас
29'
Х. Кальери
33'
Р. Нестор
48'
Патрик
8'
Д. Белмонте
90+2'
П. Рауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Гойас
90'
+4
Замена
К. Винисиус
️️️️
Л. Диас
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
П. Рауль
89'
Желтая карточка
Ф. Бастос
Желтая карточка
Т. Коста
89'
87'
Желтая карточка
Л. Диас
85'
Замена
Д. Барселос
️️️️
Винисиус
Замена
М. Гильерме
️️️️
Велингтон
81'
Замена
Г. Невес
️️️️
И. Гомес
81'
Замена
И. Винисиус
️️️️
Р. Нестор
68'
Замена
Т. Коста
️️️️
Лусиано
68'
Замена
Никао
️️️️
Патрик
68'
63'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
М. Салес
63'
Замена
Николас
️️️️
Д. Белмонте
ГОЛ! 3:1!
Патрик
Пас отдал
Велингтон
48'
Пенальти не реализован!
Лусиано
45'
+8
45'
+6
Желтая карточка
Д. Белмонте
45'
+6
Желтая карточка
М. Салес
36'
Желтая карточка
П. Рауль
ГОЛ! 2:1!
Р. Нестор
Пас отдал
И. Гомес
33'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Велингтон
29'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Белмонте
Пас отдал
П. Рауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
16
Каэтано
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
2
Магиньо
ЦП
97
Дада Белмонте
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
16
Савио
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
30
Moreira
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
8
Габриэль Невес
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
23
Эдер
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
11
Никао
ЦФ
Гойас
63
Juan Pablo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
94
Matheus Alves
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
9
Николас
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
4-1-2-3
12
Коуто
34
Велингтон
19
Коста
6
Луизао
13
Рафинья
29
Майя
8
Патрик
17
Гомес
11
Нестор
10
Лусиано
9
Кальери
3-1-2-1-4
2
Диего
2
16
Каэтано
95
Салес
2
Магиньо
97
Белмонте
7
Винисиус
23
16
Савио
97
Диас
18
Рауль
11
Нестор
18
Винисиус
18
Винисиус
11
Нестор
17
Гомес
8
Невес
8
Невес
17
Гомес
10
Лусиано
6
Коста
6
Коста
10
Лусиано
34
Велингтон
95
Гильерме
95
Гильерме
34
Велингтон
8
Патрик
11
Никао
11
Никао
8
Патрик
7
Винисиус
6
Барселос
6
Барселос
7
Винисиус
97
Диас
34
Винисиус
34
Винисиус
97
Диас
95
Салес
8
Бастос
8
Бастос
95
Салес
97
Белмонте
9
Николас
9
Николас
97
Белмонте
Остались в запасе
Сан-Паулу
Гойас
50
Юнг
ВР
30
Moreira
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
63
Juan Pablo
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
94
Matheus Alves
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
30
Moreira
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
63
Juan Pablo
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
94
Matheus Alves
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Сан-Паулу - Гойас
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
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