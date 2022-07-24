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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Нордшелланд
Брондбю - Нордшелланд: обзор матча 24 июля 2022
Брондбю
24.07.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Нордшелланд
56'
Й. Радошевич (П)
71'
А. Шельдеруп
74'
Б. Нигрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Нордшелланд
Желтая карточка
Д. Белл
90'
+5
84'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
Я. Кристенсен
84'
Замена
Э. Марксен
️️️️
М. Диоманде
Желтая карточка
М. Квистгарден
79'
74'
ГОЛ! 1:2!
Б. Нигрен
72'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Шельдеруп
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Шельдеруп
Пас отдал
Я. Кристенсен
Замена
С. Хедлунд
️️️️
М. Дивкович
62'
Замена
Д. Белл
️️️️
Й. Радошевич
61'
Замена
К. Каппис
️️️️
М. Греве
61'
57'
Замена
О. Антман
️️️️
М. Хансен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Радошевич
56'
55'
Желтая карточка
М. Бидструп
Желтая карточка
Й. Радошевич
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
13
Андреас Хансен
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Нордшелланд
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
4-2-1-3
1
Хермансен
24
Ростед
32
Алвес
15
Риверос
28
Себулонсен
20
Слимане
5
Радошевич
17
Греве
30
Квистгарден
24
Дивкович
29
Швартау
1-3-2-5
4
Хансен
33
Кристенсен
2
Бидструп
10
Диоманде
9
Хансен
21
Шельдеруп
13
Хансен
2
Вилладсен
39
Нагало
3
Фрезе
7
Нуама
17
Греве
12
Каппис
12
Каппис
17
Греве
5
Радошевич
8
Белл
8
Белл
5
Радошевич
24
Дивкович
15
Хедлунд
15
Хедлунд
24
Дивкович
10
Диоманде
15
Марксен
15
Марксен
10
Диоманде
9
Хансен
11
Антман
11
Антман
9
Хансен
33
Кристенсен
24
Свенссон
24
Свенссон
33
Кристенсен
21
Шельдеруп
8
Нигрен
8
Нигрен
21
Шельдеруп
Остались в запасе
Брондбю
Нордшелланд
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
27
Рокко Асконе
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
Остались в запасе
27
Рокко Асконе
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Брондбю - Нордшелланд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
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