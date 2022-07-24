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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Рид
Рапид - Рид: обзор матча 24 июля 2022
Рапид
24.07.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Рид
77'
Б. Циммерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Рид
81'
Замена
С. Шабби
️️️️
Ф. Помер
Замена
М. Хофманн
️️️️
М. Соллбауэр
79'
ГОЛ! 1:0!
Б. Циммерманн
77'
Замена
М. Морман
️️️️
Й. Ауэр
73'
67'
Замена
Ф. Зивальд
️️️️
Л. Микич
Замена
Н. Кюн
️️️️
Д. Савич
57'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
К. Кнасмюллнер
57'
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Косцельник
47'
Желтая карточка
А. Пейич
38'
Желтая карточка
М. Косцельник
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
21
Драголюб Савич
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
37
Nikola Stosic
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Хедл
6
Виммер
21
Соллбауэр
6
Пейич
23
Ауэр
28
Кнасмюллнер
3
Косцельник
24
Саттльбергер
18
Груль
9
Бургшталлер
21
Савич
1-3-5
1
Радлингер
4
Плавотич
4
Зигль
22
Нутц
6
Лакнер
37
9
Микич
14
Моншейн
17
Помер
10
Вайссмайер
23
Ауэр
5
Морман
5
Морман
23
Ауэр
21
Соллбауэр
28
Хофманн
28
Хофманн
21
Соллбауэр
3
Косцельник
13
Шик
13
Шик
3
Косцельник
21
Савич
19
Кюн
19
Кюн
21
Савич
28
Кнасмюллнер
9
Циммерманн
9
Циммерманн
28
Кнасмюллнер
9
Микич
25
Зивальд
25
Зивальд
9
Микич
17
Помер
9
Шабби
9
Шабби
17
Помер
Остались в запасе
Рапид
Рид
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Мориц Освальд
ЦП
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
23
Йозеф Вебербауэр
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Рапид - Рид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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